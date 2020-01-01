Выявлен риск появления тромбов после COVID-19

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Шведские ученые выявили, что после перенесенной коронавирусной инфекции у переболевших повышается риск появления тромбов в течение полугода.Для этого специалисты проанализировали данные всех заболевших COVID-19 в Швеции в период с февраля 2020-го по май 2021 года. Выяснилось, что шансы получить осложнения в виде легочной эмболии увеличиваются в 33 раза. Кроме того, риск возникновения тромбоза глубоких вен (возникающего чаще всего в ногах или тазу) вырастает в пять раз в течение трех месяцев после инфицирования. Особенно подвержены появлению тромбов оказались люди, которые болели коронавирусом в тяжелой форме, а также те, кто имеет хронические заболевания.