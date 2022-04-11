Научно доказано: 7 способов помогают снизить высокое давление без лекарств

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При высоком артериальном давлении следует пересматривать свой образ жизни, при этом часто бывает достаточно небольших изменений.Высокое давление в долгосрочной перспективе повреждает органы и сосуды, повышая риск инсульта, сердечного приступа, сердечной аритмии и сердечной недостаточности. Между тем, в борьбе с гипертонией порой бывает достаточно некоторых изменений – научно доказано, что нижеследующие способы помогают снизить высокое давление без лекарств.Снизить содержание соли в рационе. Соль связывает воду в организме и тем самым увеличивает объем жидкости, циркулирующей в организме. Чем значительнее такой объем, тем больше давление оказывается на кровеносные сосуды.Поддерживать здоровый вес. Избыточный вес, ожирение являются провокаторами артериальной гипертензии. У людей с лишним жиром (особенно висцеральным жиром в области живота) и высоким давлением часто развивается метаболический синдром.Двигаться. Для снижения высокого давления рекомендуются виды физической активности, которые подразумевают непрерывные ритмичные движения, которые способствуют регулярному сердечному ритму – например, ходьба, плавание, езда на велосипеде, бег трусцой. Любой, кто занимается этими видами спорта не менее 30 минут пять раз в неделю может эффективно снизить артериальное давление, констатирует Немецкий кардиологический фонд.Избегать алкоголя. Алкоголь оказывает стимулирующее действие на вегетативную нервную систему – сердцебиение учащается, и через тело проходит больше крови. Это, в свою очередь, увеличивает давление на стенки артерий. Постоянно высокое давление повреждает сосуды, могут возникать отложения жира, кальция и частиц соединительной ткани (атеросклероз).Не курить. Курение оказывает такое же отрицательное воздействие, как и спиртное: никотин, содержащийся в сигаретах, сужает сосуды. Кроме того, токсичные ингредиенты, такие как окись углерода или бензипрен, в долгосрочной перспективе воздействуют на сосудистую систему, увеличивая риск инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Если вы бросите курить, то сможете добиться снижения артериального давления даже без лекарств.Употреблять правильные продукты. Некоторые продукты питания обладают естественным антигипертензивным свойством.Фенхель, белокочанная капуста, свекла отличаются высоким содержанием природных нитратов – соединений, которые при смешивании со слюной превращаются в нитриты, оказывающие сосудорасширяющее действие. Имбирь также обладает легким сосудорасширяющим действием. Шоколад (с содержанием какао более 85 процентов) оказывает положительное влияние на кровяное давление благодаря содержащимся в нем флавоноидам.Отдыхать и высыпаться. У людей, которые спят менее шести часов в сутки, риск гипертонии повышается на 60 процентов. Причиной этого является повышенная активность симпатической нервной системы и выброс гормонов стресса. Людям, страдающим повышенным артериальным давлением, медики рекомендуют улучшать гигиену сна.