Как снизить уровень «плохого» холестерина и повысить уровень

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В крови человека находится два типа холестерина – с липопротеинами низкой и высокой плотности (ЛНП и ЛВП соответственно). Первый тип вредит здоровью, поскольку запускают реакции, провоцирующие закупорку артерий. А второй, напротив, приносит пользу сосудам и сердцу.ЛВП считается «хорошим» и его высокий уровень в организме снижает риск развития сердечнососудистых заболеваний. Чтобы предотвратить развитие болезней необходимо снижать уровень ЛНП, то есть «плохого» холестерина и увеличивать показатель ЛВП. Сделать это можно несколькими способами.Что нужно для снижения уровня «плохого» холестерина и повышения «хорошего»Для предотвращения повышения ЛНП в крови суточная норма холестерина не должна превышать 300 мг. В день можно употреблять не более 30% жиров исходя из общей калорийности продуктов. При этом следует учесть, что доля жиров животного происхождения должна составлять не больше 1/3 от общего объема потребляемых жиров.Перейти на правильное питание не сложно. Для достижения оптимального баланса между «плохим» и «хорошим» холестерином достаточно придерживаться следующих рекомендаций:ешьте постное мясо (свиная вырезка и филе, баранина). Копченое мясо содержит значительное количество жиров, поэтому его нужно исключить из рациона;чаще употребляйте рыбу. В составе рыбы присутствуют полезные омега-3-жирные кислоты, препятствующие развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Польза питания малыми порциямиЕсли употреблять пищу 5-6 раз в день в малом количестве, то кровь постепенно очистится от холестерина и жира. Питание малыми порциями предусматривает потребление от 1500 до 2000 килокалорий каждый день, распределять их лучше так:завтрак и 3 легких перекуса – 800 ккал;второй завтрак – 400 ккал;обед – 400 ккал.Также необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:готовить пищу с использованием растительного масла, содержащего полиненасыщенные жиры;не употреблять трансжирных кислот – маргарина, повышающего ЛНП и снижающего ЛВП. При необходимости использовать продукт без значительного содержания животного жира;минимизировать количество желтка, поскольку в нем содержится около 200 мг холестерина. Белок, напротив, полезен для организма, в ее составе холестерин отсутствует вовсе.Борьба с холестериномПовышение показателя ЛНП могут спровоцировать многие продукты питания. Лучше покупать те, которые содержат минимальное количество жиров и холестерина. К ним относятся:бобовые – фасоль, горох и прочие продукты содержат клетчатку, препятствующую процессу выработки холестерина в печени. Бобовых достаточно употреблять по половине стакана каждый день. Вводить их в рацион лучше постепенно, в первое время употреблять пару раз в неделю, чтобы кишечник лучше адаптировался к клетчатке;антиоксиданты – повреждение артериальных стенок ЛНП происходит только после действия окислителей, они же негативно влияют на клетки нашего организма. Предотвратить это позволяют антиоксиданты – овощи и фрукты;орехи и чеснок – употреблять орехи можно в течение дня в небольшом количестве (30-60 г). При этом вы не будете испытывать чувства голода, поскольку орехи содержат полезные жиры. А чеснока достаточно съедать каждый день по половине ползубчика;пектин – это один из видов клетчатки, содержащийся в яблоках и цитрусовых. Продукты, содержащие данное вещество способствуют уменьшению «плохого» холестерина. Для получения оптимального количества пектина можно включить в рацион пищевые добавки, растворив их в соке или обычной воде;хром способствует усилению действия инсулина, при оптимальном уровне которого происходит нормализация холестерина. Чтобы добиться снижения ЛНП достаточно употреблять 200 мкг хромовой добавки ежедневно. Данное вещество также содержится в капусте брокколи, ветчине, грейпфруте.Важные показателиКак проверить уровень холестерина и каким он должен быть? Поможет в этом анализ крови. Первую пробу рекомендуется сделать в возрасте 20 лет, затем в 40 и проверять каждые 5 лет. Если согласно анализу никаких отклонений не обнаружено, то в дополнительном обследовании нет необходимостиСтарайтесь следить за собственным здоровьем и выяснить, сколько содержится в крови:«плохого» холестерина, который провоцирует возникновение проблем с сосудами и сердцем;триглицеридов – влияющих на развитие различных заболеваний;«хорошего» холестерина, который полезен для организма;общего холестеринового уровня – отдельного показателя, позволяющего определить состояние здоровья.В медицинской практике применяется международная система Si, согласно которой оптимальными считаются следующие показатели:ЛНП – в пределах от 13,4 до 26;количество триглицеридов – от 3,9 до 5,2;ЛВП – от 0,5 до 0,32 либо выше;общий холестериновый уровень – в пределах от 3,9 до 5,2.В случае отклонения от нормы необходимо обратиться к врачу.Поддерживайте здоровый образ жизниВ зависимости от образа жизни может меняться и уровень холестерина. Чтобы всегда пребывать в хорошем самочувствии, исключите:1. Алкогольные напитки – при постоянном употреблении алкоголя в количестве более 30 г ежедневно (это равносильно двум бокалам вина или двум кружкам пива) существенно возрастает риск развития инфаркта и прочих проблем со здоровьем. Употребление алкогольных напитков в пределах 30 г повышает ЛВП, но и может спровоцировать повышение триглицеридов при наличии генетической предрасположенности.2. Курение – сигаретный дым способствует образованию бляшек, которые могут привести к закупорке артерий. В случае отказа от курения спустя два года вероятность инфаркта будет такой же, как и у людей, которые ни разу в жизни не курили.Также полезно разгонять кровь, заставляя сердце работать быстрее. Практикуйте быструю ходьбу, больше времени проводите на улице. Любые физические нагрузки благоприятно сказываются на здоровье. Достаточно выполнять несколько упражнений в течение получаса 3 раза в неделю и положительный результат не заставит себя ждать.