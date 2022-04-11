Врач Павлова назвала доступную многим привычку долгожителей

Некоторые привычки присущи людям-долгожителям, об этом говорят научные исследования. Врач Зухра Павлова назвала одну из самых доступных.Как рассказала врач-эндокринолог,«главной привычкой долгожителей является ходьба пешком».В качестве примера медик рассказала об образе жизни населения японского острова Окинава, относящегося к «голубым зонам» – таким регионам мира, в которых среди местных жителей наблюдается удивительно много долгожителей (причем таких, которые отмечают 100-летние юбилеи). Врач Павлова заметила, что на Окинаве среди местных долголетних обитателей распространенной физической нагрузкой является именно ходьба, а также типичны другие виды размеренной аэробной деятельности.«Обитатели японского острова, как правило, не занимаются бегом, обходятся без изнурительных тренировок. Вместо этого они отдают предпочтение ходьбе пешком, работе по дому и саду», - сообщила медик.Другой привычкой долгожителей из «голубых зон» мира являются повседневные практики, позволяющие легче справляться со стрессом, говорит Зухра Павлова. В числе таких антистрессовых мер молитвы и созерцание природы, общение с друзьями, сон. Что касается именно жителей Окинавы, для их уклада жизни характерны воспоминания о счастливых моментах общения с близкими, воспоминания о предках, которые выполняют роль своеобразной медитации.«Стресс приводит к хроническому воспалению, связанному со всеми основными возрастными заболеваниями», - предупредила врач, говоря о том, как важно уметь правильно бороться с ним.