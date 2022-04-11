Врач предупредила о вреде регулярного приема горячих ванн
По словам врача-дерматовенеролога тверской клиники "РЖД-Медицина" Юлии Андреановой, в качестве профилактики простудных заболеваний горячая ванна или холодное обливание принесут пользу.
В свою очередь, холодные водные процедуры полезны спортсменам и людям с хорошим иммунитетом, однако могут провоцировать излишнюю сухость и покраснение кожи, добавила Андреанова. Как резюмировала эксперт, для кожи полезнее всего теплый душ, который иногда можно принимать и без моющих средств.
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