Глубокие морщины на лбу могут указывать на болезни сердца

Французские специалисты проводили исследование пациентов в больнице Тулузы на протяжении долгих лет. Все это время они фиксировали состояние здоровья человека и визуально оценивали упругость его кожи. Около 3000 добровольцев в возрасте от 30 до 60 лет приняли участие в этой работе.Специалисты оценивали кожу лба пациента по разработанной ими шкале, где 0 – это полное отсутствие морщин, 2 – среднее количество, 3 – большое количество глубоких изменений. Результаты показали, что чем выше полученный балл, тем больше вероятность сердечных заболеваний. Даже если не учитывать корреляцию с возрастом пациента, глубокие морщины намного чаще встречались у тех, у кого в наличии есть патологии сердцаВозможно, считают исследователи, это связано с количеством холестерина в крови человека. Кожа на лице в этом плане довольно показательная, ведь она пронизана мельчайшими сосудами, для которых холестериновые бляшки становятся причиной нарушения кровообращения, и, как следствие – потери эластичности кожи.Врачи рекомендуют своим коллегам, при приеме пациента уделять этому достаточно внимания, и при наличии сильных морщин предлагать дополнительные обследования сердца.