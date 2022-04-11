Глубокие морщины на лбу могут указывать на болезни сердца
Специалисты оценивали кожу лба пациента по разработанной ими шкале, где 0 – это полное отсутствие морщин, 2 – среднее количество, 3 – большое количество глубоких изменений. Результаты показали, что чем выше полученный балл, тем больше вероятность сердечных заболеваний. Даже если не учитывать корреляцию с возрастом пациента, глубокие морщины намного чаще встречались у тех, у кого в наличии есть патологии сердца
Возможно, считают исследователи, это связано с количеством холестерина в крови человека. Кожа на лице в этом плане довольно показательная, ведь она пронизана мельчайшими сосудами, для которых холестериновые бляшки становятся причиной нарушения кровообращения, и, как следствие – потери эластичности кожи.
Врачи рекомендуют своим коллегам, при приеме пациента уделять этому достаточно внимания, и при наличии сильных морщин предлагать дополнительные обследования сердца.
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