Врачи перечислили причины возникновения шума в ушах

Шум в ушах, который возникает безо всякой причины, врачи называют тиннитус. В недавней статье китайского издания Sina, были перечислены причины этого явления. По мнению врачей, он возникает по одной из следующих причин.Сильные раздражители. Общее нервное состояние, когда человек сильно возбужден или расстроен, способно воздействовать на все нервные окончания и провоцировать возникновение шума.Вредные привычки также могут привести к такому состоянию. Алкоголь и табакокурение оказывают сильное влияние на весь организм, в том числе на активность психики.Долгое влияние внешнего шума. Если человек долгое время подвергает слуховой нерв сильной нагрузке, то и в состоянии покоя могут возникать шумы в ушах. Чтобы избежать этого, необходимо защищать берушами слуховые проходы.У женщин тиннитус может возникать во время менструации, что обусловлено изменением гормонального фона в этот период. По завершении месячных шум сам собой проходитОсложнения от различных заболеваний. Шум в ушах может быть последствием отита или евстахиита.Если шум в ушах продолжается долго, мешает жить и постоянно раздражает, лучше всего обратиться к специалисту, чтобы установить причину.