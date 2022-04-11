Врачи перечислили причины возникновения шума в ушах
Сильные раздражители. Общее нервное состояние, когда человек сильно возбужден или расстроен, способно воздействовать на все нервные окончания и провоцировать возникновение шума.
Вредные привычки также могут привести к такому состоянию. Алкоголь и табакокурение оказывают сильное влияние на весь организм, в том числе на активность психики.
Долгое влияние внешнего шума. Если человек долгое время подвергает слуховой нерв сильной нагрузке, то и в состоянии покоя могут возникать шумы в ушах. Чтобы избежать этого, необходимо защищать берушами слуховые проходы.
У женщин тиннитус может возникать во время менструации, что обусловлено изменением гормонального фона в этот период. По завершении месячных шум сам собой проходит
Осложнения от различных заболеваний. Шум в ушах может быть последствием отита или евстахиита.
Если шум в ушах продолжается долго, мешает жить и постоянно раздражает, лучше всего обратиться к специалисту, чтобы установить причину.
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