Выбросить это немедленно: названы продукты, плесень на которых наиболее опасна

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Когда хранящиеся дома продукты чуть трогает плесень, мы не переживаем, просто срезаем или снимаем эту часть, и даже не думаем ничего выбрасывать. Правильно ли это и какая плесень наиболее опасна?Плесень на сыре — это благородно, покрывшийся белой паутинкой черствый хлеб пойдет на сухарики, а пленку на варенье можно просто снять и выбросить. Так рассуждают хозяйки, если на продуктах, которые хранятся в их запасниках и холодильниках, обнаружат плесень.Токсиколог объяснил, какая плесень может быть смертельно опасной.врач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и ОткрытийПлесень на хлебе — черная, белая, зеленая…При неправильном или слишком долгом хранении хлеба — как белого, так и черного — на его поверхности может образовываться плесень самых разных цветов и оттенков. Чаще всего на хлебе развивается зеленая, чернильная (сине-зеленая) и черная плесень.- Самая ядовитая — желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль — (Aspergillus fumigatus), — рассказал «Доктору Питеру» врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов. — Желтая плесень продуцирует сильный микотоксин, который также называют афлотоксином. Встреча его с организмом человека нежелательна и крайне опасна — он вызывает тяжелейшие поражения легких и даже может приводить к смерти.Черная гниль на хлебе продуцирует алкалоид фумигоклавин, который способен вызывать тяжелую интоксикацию, обладает гемолитическим и антигенным действием и выраженными аллергенными свойствами, вызывает аспергиллез.Даже если на хлебе нет никаких следов плесени, но вы чувствуете запах гнили, затхлости, прогорклости, то значит, хлеб уже начал плесневеть. Плесень — это длинные переплетенные нити, которые пронизывают весь продукт, даже если это не видно глазу.Быстрее всего заплесневеет хлеб, который продается в нарезанном виде и упакован в полиэтилен.- Как правило, грибами заражаются продукты, которые находятся во влажной и жаркой окружающей среде, — говорит профессор Кутушов. — Если в хлебе появилась горечь или неприятный запах, то нельзя его есть. Плесень проникает глубоко в продукты и полностью заражает их.Наиболее опасный вид плесени на продуктах- Считается, что наиболее опасны заплесневевшая арахисовая паста и сами орехи. В них, как правило, развиваются самые токсичные виды грибов, — говорит эксперт. — Также крайне опасно есть испорченные консервы, можно заболеть ботулизмом. Мясные изделия, покрывшиеся плесенью, также считаются очень опасными.Если продукт покрыт плесенью, рекомендуется просто не употреблять его.- Есть, конечно, пищевая плесень, например, на сырах, но это другой разговор. Такую плесень специально выращивают особым образом, — поясняет Михаил Кутушов.Плодоножки: срезать нельзя оставитьЕще один вопрос, которым часто задаются хозяйки — надо ли вырезать плодоножки у помидоров, когда готовишь салат, и избавляться от «попок» свежих огурцов.нутрициолог, коуч по здоровью- Все зависит от способа выращивания овощей, — рассказала нутрициолог Анна Батуева. — Дело в том, что именно в плодоножках накапливаются остатки использованные производителем или фермером пестициды и другие химические удобрения. К сожалению, сейчас практически невозможно найти производителя, который бы выращивал овощи без них, поэтому я все же рекомендую отрезать плодоножки. Исключением являются органические овощи с подтвержденным сертификатом или выращенные на своей грядке. Здесь уже только ваше эстетическое восприятие будет иметь значение.