Что может дать организму питье воды с лимоном: комментарий врача

По словам нутрициолога Натальи Кунской, питье воды с лимоном может приносить определенную пользу, но ее не следует употреблять натощак.Говоря о том, что может дать организму питье воды с лимоном, Наталья Кунская заметила в своем комментарии, что«вода с лимоном помогает в борьбе c вирусными заболеваниями, участвует в синтезе коллагена, усвояемости железа, цинка и других минералов».Также, добавила Кунская, питье такой воды стимулирует выработку желудочной кислоты, активирует секрецию желчи, которая важна для переваривания жира.«Пить такую воду рекомендуется за 30 минут до еды и не больше двух-трех стаканов в день», - поделилась советом специалист.Эксперт подчеркнула, что вода с лимоном, как любой содержащий кислоту напиток, не должна употребляться натощак – утром после пробуждения целесообразнее выпить один или два стакана чистой теплой воды. Кроме того, Кунская не рекомендует запивать пищу: во время еды следует ограничиться только несколькими глотками воды, чтобы размягчить пищевой комок в ЖКТ.