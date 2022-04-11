Терпим до последнего: 10 болезней, с которыми мы стесняемся идти к врачу

О том, что перенесли ковид, вы можете без стеснения рассказать соседям или коллегам по работе. А о недержании мочи или геморрое стыдливо промолчите. Часто даже к врачу идти слишком стыдно, и мы терпим до последнего.Хотя врачи давно твердят людям, что не существует постыдных болезней, не нужно стесняться даже самых деликатных и интимных проблем, но страх и стыдливость — одни из самых сильных чувств. Именно из-за стыда, страха получения опасного диагноза, боязни осуждения или получения огласки многие люди годами копят проблемы со здоровьем.Традиционно сформировались группы болезней, с которыми мы стесняемся идти к врачу, упорно пытаясь вылечить их дома, самостоятельно. Пугает перспектива осмотра, неприятного, болезненного осмотра и забора анализов, проведения неприятных или болезненных процедур. Но если в отношении самих себя взрослые люди вольны сами решать — как и когда им лечиться, то в отношении своих детей все серьезнее. О каких из болезней чаще всего умалчивают люди, «Доктору Питеру» рассказала Анна Денисова, терапевт, гастроэнтеролог, заместитель главного врача «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.Группы болезней, которых мы стесняемсяЗначительная часть болезней, о которых пациенты предпочитают умалчивать, так или иначе связаны с:интимным здоровьем,урологией;проктологией;кожными патологиями;стоматологическими проблемами.Так, гинекологи отмечают, что многие женщины, и в особенности молодые, стесняются признаваться в недержании, подтекании мочи. Эту проблему принято считать «бабушкиной болезнью», хотя в реальности ей страдает множество молодых женщин.Менструации: много кровиКроме того, женщины редко рассказывают гинекологу о чрезмерно обильных менструациях. Здесь причина скорее кроется в недостаточной осведомленности: пациентки просто закрывают глаза на проблему. «Это у нас наследственное», — успокаивают себя они. Однако с точки зрения медицины обильные менструации нормой не считаются и требуют лечения. Запущенная проблема может спровоцировать резкое снижение гемоглобина и анемию со всеми сопутствующими симптомами: от слабости и головокружений до выпадения волос.Проблемы в постелиК гинекологам и урологам люди также часто стесняются обращаться с жалобами на половую жизнь или нарушения в строении половых органов.Мужчинам не дает покоя размер их полового члена. Женщины же после родов нередко начинают стыдиться строения влагалища и вида наружных половых органов.Самые «неловкие» болезниВпрочем, самой «неловкой» болезнью по мнению врачей и самих людей, которые стесняются идти к специалисту, все-таки был и остается энурез — ночное (а иногда еще и дневное) недержание мочи. В основном мужчины и женщины ассоциируют это заболевание с маленькими детьми, что лишь сильнее культивирует в них чувство стыда.Из-за стеснительности многие люди также откладывают визит к проктологу. Например, по поводу геморроя, анальных трещин, крови в кале и энкопреза — недержания кала.Внешние дефектыНередко пациенты стыдятся внешних недостатков. В дерматологии это различные кожные заболевания: псориаз, экзема, некрасивые родинки и атеромы — новообразования, возникающие из-за закупоривания сальных желез. С возрастом многие также начинают испытывать недовольство по поводу опускающихся век и прибегают к блефаропластике — процедуре их подтяжки. Другая частая эстетическая проблема — асимметрия молочных желез.Обнаружить заболевания и симптомы, о которых люди предпочитают молчать, можно и в достаточно «нестыдных» сферах медицины. Например, в гастроэнтерологии это галитоз — неприятный запах изо рта, метеоризм — повышенное газообразование и отрыжка. А в оториноларингологии — тугоухость и искривление носовой перегородки.Топ-10 стыдных болезней для россиянПо данным соцопросов эксперты выделили десять самых «постыдных» болезней в нашей стране. Это:ВИЧ и СПИД.Алкоголизм.Прыщи (угри, гнойнички).Гельминтозы (острицы, скариды и т.д.).Педикулез (вшивость).Энурез.Импотенция (или если быть точнее — эректильная дисфункция).Геморрой.ИППП (гонорея, сифилис, трихомонады).Грибок (на разных частях тела).Почему не нужно молчать?Когда дело касается здоровья, стеснительность не только не поможет на пути к выздоровлению, но и легко может усугубить ситуацию. Важно понимать, что проблема часто оказывается лишь верхушкой айсберга, симптомом более серьезного заболевания.Например, гипергидроз — повышенная потливость может свидетельствовать о нескольких десятках болезней: от поражения желчного пузыря до онкологии.«Замалчивая» проблему, пациент сознательно лишает себя шанса на ее решение и своевременное предотвращение последствий. Единственный выход — преодолеть стеснительность и обратиться за помощью к квалифицированному специалисту. Врач определит причины проблемы и подберет подходящую схему лечения.