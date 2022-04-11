Виагра может вызвать проблемы со зрением

Регулярные пользователи самого популярного средства против импотенции на 80% чаще сталкиваются с проблемами зрения. К такому выводу пришли эксперты из Университета Британской Колумбии в Канаде.Виагра может вернуть вам радости интимной жизни и одновременно затруднить любование партнерами, поскольку обладает способностью портить зрение. Исследование канадских экспертов показало, что регулярный прием этой таблетки от импотенции увеличивает риск сразу трех серьёзных проблем со зрением. Так, препарат виагра может вызывать внезапную потерю зрения, вспышки света и тёмные пятна перед глазами у тех, кто его принимает.Виагра обладает способностью усилить кровоток в разные места организма, включая и область гениталий, что необходимо для достижения состояния эрекции. Но одновременно увеличивается приток крови и к другим органам, включая глаза. Именно это, по мнению экспертов, может приводить к нарушениям зрения. В последнее время некоторые активные пользователи виагры стали обращаться за помощью офтальмологов.Правда, перечисленные проблемы со зрением встречаются, в целом, редко, и их риск всё равно остаётся низким. Но с учётом того, что спрос на виагру постоянно растёт, и только в США каждый месяц используется 20 млн рецептов, можно предположить, что количество людей с этими проблемами будет увеличиваться. Поэтому пользователи виагры, которые заметят какие-либо изменения в своём зрении, должны относиться к этому серьёзно и обратиться за помощью специалистов.