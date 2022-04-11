Специалисты рассказали, как правильно употреблять лук, чтобы получить от него пользу
По словам специалистов, в молодом луке больше сока. Это делает его менее острым и более мягким. Такой лук можно есть даже в сыром виде. В луке содержатся аллид сульфид и кверцетин. Первое вещество выполняет функцию регулирования уровня холестерина в организме человека, способствует избежанию образования тромбов, способствует улучшению обмена веществ. Второе вещество обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, предотвращает риск развития артериосклероза и укрепляет капилляры.
Специалисты рекомендуют хранить обычный лук при комнатной температуре и в хорошо проветриваемом месте. Если лук уже очищен, тогда его следует завернуть в полиэтиленовую пленку и хранить в холодильнике. Молодой лук можно хранить в овощном отделе холодильника. Разрешается также замораживать лук
Отмечается, что молодой лук идеально подходит для заправки овощных салатов. Более старый лук лучше готовить с уксусом. Рекомендуется мариновать измельченный лук в черном, винном или яблочном уксусе. Такой маринованный лук станет отличной заправкой для салата, мяса или рыбы.
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