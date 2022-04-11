Названы сочетания продуктов, в которых их польза для здоровья становится существеннее

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Некоторые продукты проявляют свою полную питательную силу только в определенных сочетаниях.Специалисты советуют умело комбинировать разные продукты и рекомендуют такие сочетания, в которых их польза для здоровья становится существеннееМясо с клюквой. Витамин С, содержащийся в красных ягодах, способствует лучшему усвоению организмом ценного железа из мяса. В целом, говорят диетологи, нужно всегда дополнять богатые железом продукты витамином С – например, соком лимона или ягодами, насыщенные им.Каша с черникой. По данным Университета Тафтса , овес в сочетании с ягодами, содержащими витамином С, эффективно предотвращает процесс окисления «плохого» холестерина ЛПНП, который способствует развитию атеросклероза, губительного для кровеносных сосудов.Капуста с тмином. Простая капуста является одним из лучших дополнений к рациону: она дает организму витамины С, А, В, Е, К, а также минералы – кальций, магний, железо. Вдобавок обладает кровоочистительным и противовоспалительным действием. Единственная проблема заключается в том, что овощи с высоким содержанием клетчатки нелегко усваиваются, могут вызывать раздражение кишечника. В свою очередь, семена тмина или фенхеля стимулируют выработку желудочного сока, облегчающего их переваривание.Яблоко с темным виноградом. В таком сочетании становится существеннее их польза для здоровья сердечно-сосудистой системы. Яблоки содержат особенно большое количество растительного вещества кверцетина, а темный виноград – много катехина. Оба флавоноида обладают противовоспалительным действием: они противостоят слипанию тромбоцитов и, таким образом, снижают вероятность сердечных приступов.Куркума с черным перцем. Главный ингредиент куркумы – вещество куркумин – может подавлять воспаление, благодаря чему замедляются процессы старения, улучшается защита организма от развития рака. Этот эффект можно сделать существеннее, сочетая куркуму с черным перцем: ингредиент перца пиперин во много раз увеличивает абсорбцию активного ингредиента куркумы.Помидор с авокадо. В таком сочетании полезные жиры в авокадо способствуют лучшему усвоению противоракового вещества ликопин, содержащегося в помидорах.