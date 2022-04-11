Шопоголизм может быть одним из признаков болезни Паркинсона

Российский ученый из института Бехтерева, Владимир Михайлов, считает, что болезнь Паркинсона выражается не только физиологическими расстройствами. Мозг человека также страдает при этом заболевании, и у пациента часто наблюдаются когнитивные расстройства.

В их числе может быть шопоголизм, лудомания (пристрастие к азартным играм), а также мании и галлюцинации. По данным специалиста, с такими сопутствующими неприятностями сталкиваются около 90-95% больных.

Также Михайлов рассказал, что в его практике бывали случаи, когда у человека с Паркинсоном начиналась мания преследования или навязчивые бредовее идеи. Но даже те, у которых нет таких сильных последствий, все равно нуждаются в помощи специалистов из-за других побочных проявлений. Это может быть стресс, бессонница, тревожности или панические атаки.

Также специалисты, изучающие заболевания мозга советуют обратить внимание на определенные симптомы. Длительный болевой синдром в конечности или нарушение моторных функций, изменение почерка – это может быть предвестниками Паркинсона и лучше обратиться к неврологу с такими проблемами. Также нельзя оставлять без внимания ухудшение мелкой моторики рук.
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