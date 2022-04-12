Медики назвали доступное средство борьбы с бессонницей в виде упражнений

Ученые констатируют, что физическая активность влияет на качество сна, и умеренные аэробные упражнения являются весьма эффективными для облегчения бессонницы.Насколько хорошо вы спите? Ряд факторов может серьезно влиять на наш сон, и многие из них связаны с привычками, образом жизни. По данным Фонда сна (Sleep Foundation), исследования показывают, что доступным средством борьбы с бессонницей могут быть умеренные аэробные упражнения: они увеличивают количество времени, которое человек проводит в глубоком сне. Глубокий сон является таким этапом сна, на котором тело восстанавливается и восполняет свои силы, запускает процессы регенерации мышц и тканей.Умеренные аэробные упражнения также могут быть эффективными для облегчения других симптомов, связанных с бессонницей. Исследователи из Университета Джонса Хопкинса отмечают, что практика таких упражнений уменьшает количество жалоб на разные нарушения сна среди пациентов с бессонницей. По их словам, влияние аэробной физической активности сопоставима с воздействием снотворного.«Людям с бессонницей выполнение аэробных упражнений помогает значительно снизить тревогу перед сном, уменьшить интенсивность тревожных мыслей, которые мешают заснуть», - констатируют медики.В свою очередь, недостаток физических нагрузок может означать, что тело не настолько утомлено, чтобы нуждаться в длительном сне.Как нужно выполнять упражнения. Аэробные упражнения являются видом физической нагрузки, когда в течение длительного времени совершаются действия умеренной интенсивности, при этом учащаются сердечные сокращения и дыхание. Примеры таких нагрузок – ходьба, бег трусцой, плавание, езда на велосипеде. По словам медиков, аэробные виды физической активности должны осуществляться в течение дня – тогда они обеспечат телу необходимую усталость к вечеру, позволяющую быстро заснуть. Незадолго до сна уже нужно стараться избегать усиления физической деятельности, поскольку оно может негативно воздействовать на сон.