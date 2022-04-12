Эта важная процедура предохранит вас от многих заболеваний

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У взрослого человека в 4-х придаточных пазухах носа накапливается от 1 до 2-х стаканов гноя и воздухоносные кости (2 лобные и 2 верхнечелюстные) становятся вместилищем ядовитых продуктов, вместо того, чтобы быть носителями легких ионов воздуха, питающих мозг. Всасываясь из придаточных пазух носа в мозг, где расположен дыхательный центр, гнойные токсины поддерживают нейрогуморальный механизм патологического процесса.Очистка придаточных пазух заключается в закапывании в каждую ноздрю по 1 капле разведенного дистиллированной водой (можно брать в автомагазине эту воду для аккумуляторов) сока клубня цикламена.Нужно очистить добела клубень, помыть, натереть на мелкой терке, из кашицы отжать сок, налить в чисто вымытый флакон, развести дистиллированной водой в соотношении 1:5 или 10-30 (по самочувствию), раствор можно хранить в холодильнике до 10 дней. Вылить в сосуд из темного стекла и плотно закрыть крышкой. Сосуд промыть и продезинфицировать трижды неразбавленной перекисью водорода.Закапывание крайне осторожно производится утром натощак после очистительной клизмы, лежа на спине без подушки. Лежать нужно 5-7 минут. После этого нужно встать, наклониться до пола на 30 – 60 сек, выпить горячий травяной настой 200-600мл и промыть нос горячей водой. Со 2-го или 3-го дня из носа пойдут гнойные выделения. Закапывать необходимо 1-3 раза или более (по состоянию) в день в течение 2-х -6-ти и более месяцев ежедневно в зависимости от запущенности болезни, только так можно основательно очистить синусы от гноя и избавиться от опасности возобновления приступов.Это исключительно важная, хотя и малоприятная процедура. Очищение лобных и гайморовых пазух с помощью этого препарата является стопроцентной гарантией предотвращения простудных заболеваний и ОРВИ.Можно сделать ингаляцию с листьями эвкалипта, мятным или пихтовым маслом, бальзамом «звездочка».В результате из придаточных пазух носа, расположенных в голове человека, выделяется огромное количество слизи и гноя, которые могли стать прекрасной питательной средой для того самого вируса гриппа, от которого мы не можем найти защиты. А лучшая защита оказывается в том, чтобы не дать вирусу возможности питаться гноем в нашем организме.Временами может нарушаться носовое дыхание и появляться ощущение заложенности. При этом нужно продолжать закапывание. Дальнейший выход слизи даст вам возможность свободно дышать. Ощущение от дыхания после очистки пазух несравнимо ни с чем и, наверное, давно уже забыто вами.Наряду с этими процедурами необходимо соблюдать правильный ритм сна и бодрствования, то есть засыпать в девять часов вечера и просыпаться в пять часов утра. Нормальный ритм сна, соответствующий солнечному биоритму человек, как части макрокосма, очень быстро восстанавливается в процессе лечения и сохраняется уже на всю жизнь, т.к. соответствует физиологическим подъемам и спадам суточной, энергетической активности организма человека.Сон более важен для человека, чем пища. Во время сна, не затрачивая ресурсы организма на усвоение пищи, мы совершено бесплатно получаем ценнейшую космическую энергию, составляющую 75 % нашего энергетического баланса. Остальную часть энергии мы получаем частично при прямом солнечном освещении и частично при расщеплении энергетических связей пищевых продуктов.Предостережения и противопоказания: детям до 6 лет, беременным и кормящим женщинам использовать цикламен не рекомендуется. Ввиду его ядовитости лучше использовать другие методы и препараты. Всегда, при использовании препаратов цикламена, необходимо быть очень внимательными с дозировками и концентрацией! опубликовано econet.ru