В России запускают лекарство от коронавируса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Предназначенный для лечения коронавирусной инфекции препарат "МИР-19" поступает в серийное производство. Указ об этом подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.Российские власти выделяют 400 млн руб на организацию выпуска отечественного препарата для лечения коронавируса "МИР-19". Название дано не в честь популярного слова «мир», а в качестве аббревиатуры – «Малая интерферирующая РНК». Данный препарат блокирует репликационный сайт вируса, без работы которого его распространение в организме невозможно. Именно поэтому лекарство и производит необходимый эффект в деле приостановки прогрессирования коронавируса. Его необходимо давать ещё на той стадии, когда болезнь только начинает прогрессировать."МИР-19" получил регистрацию в декабре 2021 года, а в феврале нынешнего начались уже пострегистрационные клинические исследования. Как отмечают в ФМБА, абсолютно новые молекулы находятся в основе этого препарата, который воздействует на геномные участки вируса, не подлежащие мутации. Это даёт ему возможность не допускать развития тяжелейшей формы коронавируса, которая сопровождается гиперреакцией иммунной системой или цитокиновым штормом. Именно из-за него происходит подавляющее большинство летальных исходов.Выделяемые правительствам средства поступят в Институт иммунологии ФМБА для закупки необходимого для производства оборудования. Отметим, что на нём смогут производить не только наше лекарство, но и другие похожие препараты, включая проходящие последнии стадии испытаний российские лекарства от гепатита и астмы. Отметим, что российская вакцина "Спутник V" также была создана на основе уже готовой платформы, на которой ранее разработали прививку от вируса Эбола. Именно поэтому ее клинические исследования не потребовали слишком большого объема времени.