Геронтолог рассказал, как избавиться от гипертонии
Специалист рассказал, что для избежания развития гипертонической болезни, человеку необходимо вести более активный образ жизни и спать необходимое для организма количество часов. Также необходимо отказаться от соли или снизить количество ее потребления.
Отмечается, что сон должен быть именно ночным, так как во время ночного сна вырабатывается мелатонин. В другое время суток данный гормон не вырабатывается.
Очень важно следить за давлением. Особое внимание этому стоит уделять людям после 40 лет и имеющим предрасположенность к повышенному давлению. При наличии гипертонии необходимо принимать лекарственные препараты строго следуя назначениям врача.
Юрий Конев рассказал, что основным признаком гипертонической болезни является головная боль. Зачастую она локализуется в затылочной области. В большинстве случаев такая боль начинается внезапно и не имеет никаких предпосылок.
Отмечается, что после физических нагрузок артериальное давление повышается и постепенно нормализуется. Если давление поднялось и долго не приходит в норму, следует незамедлительно обратиться к специалисту.
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Добавил validol в категорию Кардиология
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