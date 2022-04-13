Геронтолог рассказал, как избавиться от гипертонии

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Повышенная тревожность и панические атаки могут привести к скачкам артериального давления. Как сообщают «Народные Новости», профессор кафедры поликлинической терапии, врач геронтолог Юрий Конев рассказал, как распознать гипертонию и предотвратить развитие этого заболевания.Специалист рассказал, что для избежания развития гипертонической болезни, человеку необходимо вести более активный образ жизни и спать необходимое для организма количество часов. Также необходимо отказаться от соли или снизить количество ее потребления.Отмечается, что сон должен быть именно ночным, так как во время ночного сна вырабатывается мелатонин. В другое время суток данный гормон не вырабатывается.Очень важно следить за давлением. Особое внимание этому стоит уделять людям после 40 лет и имеющим предрасположенность к повышенному давлению. При наличии гипертонии необходимо принимать лекарственные препараты строго следуя назначениям врача.Юрий Конев рассказал, что основным признаком гипертонической болезни является головная боль. Зачастую она локализуется в затылочной области. В большинстве случаев такая боль начинается внезапно и не имеет никаких предпосылок.Отмечается, что после физических нагрузок артериальное давление повышается и постепенно нормализуется. Если давление поднялось и долго не приходит в норму, следует незамедлительно обратиться к специалисту.