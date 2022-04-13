Черты характера человека влияют на здоровье мозга

Неожиданное заключение сделали исследователи, проводя долгосрочное наблюдение за большой группой пожилых людей. В течение 25 лет отслеживалось состояние умственного здоровья почти 2000 человек. Ученые хотели выяснить, как происходит развитие дегенеративных заболеваний.В результате этих исследований ученые выявили четкую корреляцию между определенными чертами характера и развитием деменции. Выяснилось, что люди, обладающие невротическими особенностями, в среднем сталкиваются с проблемами мозговых заболеваний на год раньше своих сверстников. А те люди, которых считают экстравертами – на год позже.Но это еще не все результаты. Те, кто характеризуется самодисциплиной и продуктивностью также реже страдают от деменции, чем их капризные и необязательные сверстники. Пока ученые хотят понять, что первично – деменция возникает от особенностей личности, или личность формируется под воздействием каких-то воспалительных процессов, влияющих на мозг.Исследование помогает понять, что для активной старости важны не только здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек, но и глубокая вовлеченность в социальную жизнь. Поэтому важно работать над своим душевным и психологическим состоянием также, как над собственным организмом.