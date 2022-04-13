Объемные губы за 10 минут: потрясающие упражнения!

Увеличение губ у хирурга или косметолога имеет серьезные риски для здоровья и часто не оправдывает ожидания. Но есть природные и абсолютно безопасные методы, способные изменить внешность к лучшему. Например, сделать губы более пухлыми и сочными поможет несложная гимнастика. Всего за 10 минут в день вы укрепите лицевые мышцы и придадите объем губам.В первом месяце следует делать лицевую гимнастику каждый день, лучше – два раза в день, затрачивая на каждый подход одну или две минуты. После получения стойкого результата, будет достаточно повторять зарядку два-три раза в неделю, чтобы поддержать форму и тонус мышц.Перед выполнением гимнастики, рекомендуется тщательно очистить лицо, вымыть руки и прополоскать рот, вначале теплой, затем прохладной водой.Упражнение «Вибрация»Набрать воздух в рот и медленно выдувать с протягиванием любого звука. При этом, указательным пальцем слегка «подбрасывать» верхнюю часть губы к кончику носа. Когда воздух закончится – снова делать вдох и продолжать упражнение.Повторить такие же движения для нижней губы. Только палец будет направлять ее вниз, к подбородку. Во время выполнения в губах должна ощущаться легкая вибрация. Необходимо следить, чтобы щеки при выполнении зарядки не надувались.Упражнение на круговую мышцу ртаОткрыть рот в форме буквы «О». Нужно слегка нажать указательными пальцами на края губ и стягивать их навстречу друг другу. В это время, уголки губ должны сопротивляться, пытаясь растянуться в улыбку. Пальца должны надавливать уверенно, но не чересчур сильно.Техника постизометрической релаксацииСледует пальцем приподнять верхнюю губу, а самой губой давать сопротивление и стремиться вниз. Повторять такое же упражнение для нижней губы: прижать ее вниз и с усилением пытаться приподнять ее вверх.Упражнение «Восьмерка»Вытянуть губы вперед «трубочкой». Затем плотно сжать и постараться расслабить все лицевые мышцы, которые не задействованы в упражнении. Не пытаясь открыть рот, подвигать губами к левой и правой щеке, нарисовать цифру «восемь».Упражнение «Дудочка»Набрать воздух в рот, вытянуть губы и резко его выдохнуть, как будто требуется задуть свечку. Медленно расслабить мышцы, вернуться в исходное положение. Повторить сначала.Техника «Накачивания»Свести губы в поцелуй, затем расслабить и втянуть, прижимая возможно близко к зубам. В каждом положении задерживаться, мысленно считая до десяти.Упражнение «Крик»Прижать губы к зубам, как бы пытаясь удержать крик. Поставить указательные пальцы к углам рта, и стараясь с сопротивлением, развести их в стороны. Мысленно считать до пяти и расслаблять все мышцы.Упражнение «Красотка»Повторить упражнение с поцелуем. Но в этот раз нужно посылать их самой себе в зеркале. Одна минута поцелуев способна не только сделать рот более пухлым, но и значительно повысить свое настроение.