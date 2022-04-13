Омикрон ХЕ в Россию пока не добрался

Эксперт-вирусолог Дмитрий Лиознов отметил, что на территории России пока не зафиксировано случаев заражения штаммом Омикрон ХЕ. Однако это всего лишь вопрос времени.Официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом через рекомбинантный вариант Омикрон ХЕ на территории России не выявлено, но проникновение этого штамма в нашу страну - вопрос времени. Особенно с учётом того, что Россия распахнула границы с десятками стран, ослабив некоторые действующие коронавирусные ограничения. Так, в целом ряде регионов отменяют масочный режим, как это уже сделали в Москве и области. Всё это неизбежно приведёт к новым всплескам заболеваемости, так как пандемия на планете не побеждена, и за одной волной должна обязательно последовать другая.Что касается варианта Омикрон ХЕ, то он являет собой гибридное сочетание двух предыдущих штаммов омикрон BА.1 и BА.2. Этот вариант выявили в январе нынешнего года на территории Туманного Альбиона, к настоящему времени в мире зарегистрировано 640 заражений, включая и произошедшие на территории Китая. Считается, что данная версия коронавируса является самый заразной из всех существующих, что показали лабораторные исследования.Но вакцинация от коронавируса намного снижает вероятность симптоматической формы этой болезни, как и смерти от неё. Особенно важно продолжать делать вакцины и ревакцинироваться наиболее уязвимым категориям населения, включая пенсионеров и лиц с тяжёлыми хроническими заболеваниями.