Как похудеть, ничего не делая: 7 лайфхаков

Избавиться от лишнего веса проще, чем кажется, если внедрить в жизнь несколько маленьких привычек.Стать стройнее, не прилагая никаких усилий, не получится. Или это не так?Психологи и диетологи уверены, что существует несколько лайфхаков, которые помогут снизить вес и распрощаться с лишними сантиметрами на талии, совершенно ничего не делая.Общайтесь со стройными людьмиНесколько лет назад были опубликованы результаты научного исследования, согласно которому, изменив окружение можно заметно постройнеть. Психологи заметили, что те, кто общается с подтянутыми людьми, со временем тоже избавляется от лишнего веса.Для этого есть несколько причин. Во-первых, стройные друзья служат ориентиром, хочется соответствовать им. Во-вторых, спортивные люди обычно предпочитают более здоровую еду, поэтому рядом с ними гораздо меньше риск переедать. Правда, исследователи не забыли упомянуть, что радикально преобразиться, просто общаясь с подтянутыми приятелями, не получится.Есть холодные блюдаДарья Донцова в одном из интервью рассказывала, что одно из ее правил стройности — выпивать стакан холодной воды до еды. Так она съедает меньше, а организм тратит дополнительные калории на то, чтобы согреть продукты до нужной температуры. Диетологи считают, что даже замена одного приема пищи на холодные блюда поможет похудеть на пару килограмм.Сделать это несложно: запеченное мясо, индейка или рыба остаются вкусными даже без подогрева. Но будьте осторожнее: мороженое, несмотря на температуру, избавиться от лишних килограммов не поможет.Отдыхать на валикеЭтот секрет активно используют в Японии. Считает, что специальный валик помогает выпрямиться позвоночнику и распрощаться с сантиметрами в области талии и бедер. Выполнять это упражнение просто и приятно. Достаточно плотно свернуть полотенце и лечь на него так, чтобы валик оказался под поясницей: там, где заканчиваются ребра. Ноги должны оставаться вытянутыми, а руки необходимо положить над головой, ладонями опираясь о пол. Всего 6 минут в день такого приятного упражнения заметно улучшат фигуру и, как уверяют японцы, даже увеличат рост на несколько сантиметров.Бонус: валик помогает избавиться от болей в спине и мигрени.Заменить посудуДавно известно, что цвет и размер посуды влияют на аппетит. Редко в ресторанах можно встретить тарелки синего цвета, и это легко объяснимо: этот оттенок заставляет съесть значительно меньше. Такую хитрость стоит взять на вооружение: приучите себя обедать и ужинать из небольшой синей тарелки, насыщение будет приходить быстрее, а вставать из-за стола с тяжестью в желудке вы начнете все реже.ЧитатьКак ни странно, чтение — процесс довольно энерго затратный, особенно если делать это вслух. За час, проведенный за этим занятием, дополнительно сжигается около 80 калорий, а если книга по-настоящему увлекательная, то время с ней пролетит незаметно. Чтение, кстати, отлично отвлекает от желания перекусить, особенно если к холодильнику вы отправляетесь от скуки.Чистить зубы раньшеС раннего детства мы привыкли, что вечером после чистки зубов больше есть ничего не стоит. Попробуйте освежить рот за несколько часов до сна. Возможно, чистые зубы и свежее дыхание заставит вас отказаться от вечернего перекуса, после которого процедуру придется повторять.Накрасьте губыДа, даже дома. Уделите этому побольше времени, воспользуйтесь карандашом и яркой помадой, полюбуйтесь собой в зеркале. Есть с таким макияжем очень неудобно, да и жаль своих усилий, поэтому перекусы станут гораздо более редкими.Стойте в общественном транспортеПопробуйте стоять там, где это возможно: в транспорте, во время готовки дома, может быть, даже работать стоя, для этого есть специальные столы. Во-первых, такая поза гораздо полезнее для осанки. Во-вторых, так сжигается в два раза больше калорий: 119 за час (при весе около 70 килограмм) против 65 за то же время сидя.