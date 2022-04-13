Эксперт Минздрава Дмитрий Лиознов не исключает, что так называемый британский штамм коронавируса может обладать большей степенью заразности. Речь идёт о гибриде сразу двух штаммов Омикрон, получившим название ХЕ.Лиознов рассказал, что относит Омикрон ХЕ к категории рекомбинантных вирусов, представляющих собой сочетание сразу двух разновидностей одного штамма Омикрон ВА.1 и ВА.2. В настоящий момент заболеваемость именно этим вариантом отмечается во многих уголках планеты, но пока он нигде не стал доминирующим, как вариант «стелс-омикрон», на долю которого приходится до 90% заражений коронавирусом в России. Однако изучение поведения этого варианта показало, что он может довольно устойчиво распространяться в лабораторных условиях. Это даёт право предположить и большую степень заразности.Однако лабораторные условия являются идеальными, а в обычных условиях в популяции вирус может распространяться по своим собственным сценариям. Поэтому теоретически Омикрон ХЕ может быть более заразным и поражать людей более активно, но это ещё необходимо подтвердить в ходе наблюдательных исследований.К настоящему моменту известно о 640 случаях заражения Омикрон ХЕ. Российская вакцина «Спутник V» является эффективной и против этого штамма, как подчеркнул Лиознов. Особенно в плане предотвращения тяжелой формы коронавируса. Поэтому тем людям, которые не прошли через вакцинацию или ревакцинацию, необходимо успеть это сделать.