В инструкцию к "КовиВаку" добавили 33 побочных эффекта

В инструкцию к вакцине от коронавируса "КовиВак" было добавлено 33 новых побочных эффекта. Информация об этом присутствует в государственном реестре лекарств.Среди побочных эффектов добавились аллергические реакции: крапивница, ангиоотек, анафилактический шок, а также сыпь и зуд. Также заявлены эффекты, которые влияют на нервную систему: астения, нарушения сна, обморок и головокружение. В список внесены симптомы, касающиеся общего недомогания: нарушение самочувствия, боль в мышцах и суставах, тахикардия и нарушение чувствительности.Также добавлено пояснение, что после вакцинации может случится обострение хронических заболеваний.