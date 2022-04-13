Малышева назвала опасность аспирина
"От аспирина могут быть кровотечения желудочные, это все-таки препарат с рисками", — отметила Малышева.
Для несовершеннолетних препарат и вовсе запрещен, его прием может стать причиной появления острой печеночной недостаточности, известной как синдром Рея. Об этом заявил коллега Малышевой, Герман Гандельман.
Однако у аспирина есть существенные плюсы, подчеркнул Гндельман:
"Если случается сердечный приступ, то самый надежное — это разжевать таблетку аспирина"
Заменить аспирин Малышева посоветовала парацетамолом. По ее словам, это — единственный приперт, который разрешен беременным и кормящим матерям.
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