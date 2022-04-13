Малышева назвала опасность аспирина

Телеведущя и врач Елена Малышева рассказала об опасности популярного препарата. Об этом она заявила в эфире программы "Жить здорово!"."От аспирина могут быть кровотечения желудочные, это все-таки препарат с рисками", — отметила Малышева.Для несовершеннолетних препарат и вовсе запрещен, его прием может стать причиной появления острой печеночной недостаточности, известной как синдром Рея. Об этом заявил коллега Малышевой, Герман Гандельман.Однако у аспирина есть существенные плюсы, подчеркнул Гндельман:"Если случается сердечный приступ, то самый надежное — это разжевать таблетку аспирина"Заменить аспирин Малышева посоветовала парацетамолом. По ее словам, это — единственный приперт, который разрешен беременным и кормящим матерям.