«Полезнее авокадо»: кардиолог назвала простой способ избежать гипертонии в старости

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Речь о полезном навыке, которым с врачом поделилась 75-летняя пациентка — к своему возрасту у нее с давлением было все в порядке.Пожилая женщина привела к врачу своего мужа, который как раз страдал артериальной гипертензией. Однако у нее самой с давлением проблем не было. По словам кардиолога Натальи Гаврилюк, это не исключительный случай — в таком возрасте встречаются люди без признаков гипертонии, но сейчас все реже и реже. И женщина поведала врачу о своем секрете. Оказалось, она никогда не вступает в споры, но при этом делает так, как считает нужным. А если спора не избежать, старается «переместиться в пространстве».Врач-терапевт, кардиолог, член Российского кардиологического общества- Примерно этим и занимается когнитивно-поведенческая терапия. Если не умеете вот так просто жить с молодости — ходите к психотерапевту, учитесь, — посоветовала кардиолог подписчикам своего телеграм-канала. Медик добавила, что этот навык будет полезнее для здоровья, чем «нервно пережеванный авокадо».Стресс и давлениеСпоры часто связаны со стрессом, который специалисты называют одним из главных виновников проблем со здоровьем, в том числе с артериальным давлением.По словам врача-психиатра Татьяны Николаенко, на фоне стресса организм вырабатывает особые гормоны, в частности кортизол — их действие направлено на мобилизацию сил, чтобы побороть негативные влияния. Как в таких случаях мы себя чувствуем? Верно, сердце начинает биться чаще, артериальное давление подскакивает. И чем тяжелее и дольше будет этот стресс, тем больше вреда он принесет для сердца и сосудов в будущем. Как отметила психиатр, стрессовая реакция — фактор, который может стать определяющим в развитии и прогнозе ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности, нарушений ритма.А по словам врача-кардиолога Анны Кореневич, внезапные скачки давления в подавляющем большинстве случаев вызваны психоэмоциональным напряжением. Поэтому при резком повышении давления самое главное, по словам врача, — успокоиться. И тогда давление начнет снижаться. Кардиолог посоветовала несколько способов, как это можно сделать. К примеру, может помочь чашка теплого чая с мятой, горячие ванночки для ног (они помогают расширить сосуды ног, расслабив их, за счет чего давление снижается), дыхательные упражнения, прогулка в быстром темпе.