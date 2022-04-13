Сердце, эмфизема, тромбы в легких: причины одышки, которые нельзя игнорировать

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Если вам тяжело вдохнуть или выдохнуть, каждый вдох требует усилий и напряжения, при этом чувствуете вы себя неважно, кажется, что вам не хватает воздуха — скорее всего, вы столкнулись с одышкой.Если вы со всех ног неслись за отъезжающим автобусом или спасались бегством от бродячей собаки, а после этого не можете толком отдышаться какое-то время, это еще не одышка. Но проявления ее похожи, и могут быть примером того, что ощущают люди, страдающие от одышки. По определению — это нарушение частоты дыхания, его ритма и глубины. Чтобы получить жизненно необходимый телу кислород, организм стимулирует усиленную работу дыхательной мускулатуры — это межреберные мышцы, диафрагма, брюшной пресс и т.д.Человек с одышкой ощущает нехватку воздуха, ему трудно дышать, он пытается найти удобное положение, беспокоится. Это субъективное ощущение, его, аналогично боли, сложно оценить посторонним людям. Поэтому врач будет ориентироваться на оценку человека и дополнительные проявления, которые возникают вместе с одышкой. «Доктор Питер» попросил подробнее рассказать об опасности одышки Андрея Макаревича, врача-терапевта, пульмонолога высшей категории.Врач-терапевт, пульмонолог высшей категории. Заведующий терапевтическим отделением клиники «АБИА»Какая одышка опасна?Любая, если она нарушает процесс дыхания и поступление в кровь кислорода. Она может возникать только при физических нагрузках, а при тяжелых болезных — даже в покое, при малейшем движении, разговоре, приеме пищи или питье. Люди с одышкой имеют целый ряд неприятных ощущений, которые достаточно ярко описывают:возникает ощущение, что не хватает воздуха;в груди возникает стеснение, давление;необходимо напряжение всех сил, чтобы дышать;есть тяжесть внутри груди;кружится голова;возникает усталость от самого процесса дыхания.Одышка может быть острой, возникающей за несколько минут или часов. Может быть подострая — она развивается на протяжении нескольких дней и хроническая. К последней люди до определенного предела успевают адаптироваться, приспособиться. Но опасность она представляет не меньшую, чем острые проблемы с дыханием.Ни вдохнуть, ни выдохнутьНаиболее часто симптом классифицируется по отношению к дыхательным фазам:Инспираторная одышка — это затруднение вдоха.Экспираторная одышка — проблема с выдохом.При смешанной форме трудно и вдыхать, и выдыхать.Причины этих форм болезни разные, как и тяжесть состояния, но важно всегда обращать внимание на все жалобы, которые есть у человека. Это важно при подборе лечения и оценке риск осложнений.Проблемы с вдохом и одышка возникают:при тяжелых поражениях плевры (оболочка, покрывающая легкие) и диафрагмы;на фоне недостаточности сердца;при фиброзе легких (когда здоровая легочная ткань заменяется неактивными, не дышащими волокнами);при поражении трахеи и бронхов одышка сопровождается еще и шумным дыханием, которое слышно на расстоянии.Одышка на выдохе обычно возникает, если страдают мелкие бронхи и альвеолы. Это возможно при:бронхиальной астме, особенно при ее тяжелом течении или на фоне приступов;хронических бронхитах с обструкцией;пневмосклерозе (если легкие постепенно замещаются соединительной тканью и перестают «дышать»);эмфиземе (если легкие из-за повышенной воздушности перерастягиваются).Самая сложная одышка — смешанная, она типична для:тяжелых поражений сердца, когда оно не справляется с перекачиванием крови;серьезных поражений дыхательной системы;поражений нервной системы, если затронут дыхательный центр;тяжелой лихорадки с токсикозом.Почему возникает постоянная одышкаКогда речь не идет об инфекциях, которые повреждают бронхолегочную систему или провоцируют воспаление легких, повреждают дыхательный центр или вызывают другие острые патологии, причинами одышки могут становиться серьезные болезни. Но по мере их лечения одышка исчезает.Если же одышка возникла и нарастает, не исчезает, тут играют роль совсем другие причины.Чаще всего страдает сердце, бронхи и сами легкие, а также ткани, образующие грудную клетку, нарушающие процесс дыхания. Их нужно лечить, стабилизировать состояние человека, чтобы уменьшить тяжесть дыхательных нарушений и улучшить доставку кислорода в кровь.Если это сердце и легкиеОдышку могут вызвать ИБС, хроническая недостаточность сердца и кардиомиоптии. По мере того, как сердце все хуже справляется с перекачкой крови по телу, одышка тоже становится все тяжелее.Если говорить о проблемах с самими легкими и бронхами, чаще всего постоянную, усиливающуюся одышку вызывает ХОБЛ, туберкулезное поражение, развитие бронхиальной астмы, поражение легочных сосудов.Единственное исключение, если на фоне нормального состояния резко возникла одышка, нехватка воздуха и боль в груди, нужно немедленно исключать ТЭЛА. Это образование тромба в ветвях легочной артерии. При этом легкие целы, здоровы, но не могут поставлять кислород в часть легких, потому что к ним не идет кровь.Когда есть проблемы с весомПомимо этого, одышка возможна на фоне сильного ожирения по двум причинам. Первая — это ожирение грудной клетки, сдавление жиром костных и хрящевых структур, из-за чего грудная клетка плохо расширяется, человек просто не может полноценно дышать.Ну и вторая причина — повышенная нагрузка на организм — носить на себе 20-30 или более кг лишнего веса в режиме 24 на 7 — это нелегкое испытание. Страдает и сердце, и легкие, и все остальные ткани тела. Организму нужно больше кислорода и энергии.