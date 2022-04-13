О каких болезнях может говорить "шатающаяся" походка

Ходьба считается одним из самых сложных видов двигательной активности, потому что при ходьбе "работает" весь организм. Например, координацией движений занимаются головной мозг и центральная нервная система.При нарушениях в отделах центральной нервной системы могут возникать различные двигательные расстройства.По словам врача, когда человек сталкивается с нарушением равновесия, речь идет о диагнозе под названием вестибулопатия. Многие люди думают о том, что это исключительно головокружение. На самом же деле вестибулярный аппарат отвечает за координацию движений человека, за возможность передвижения, а головокружение — это лишь симптом.Нарушение равновесия может быть как неврологическим нарушением, так и нарушением вестибулярного аппарата. С позиции неврологической симптоматики это часто бывает при острых нарушениях мозгового кровообращения после перенесенного ишемического инсульта либо при нарушениях работы ЦНС.Необходимо вовремя провести диагностику и вовремя начать лечение и прием лекарств. В случае нарушения равновесия, головокружениях нужно найти заболевание, которое явилось причиной этих симптомов. Это могут быть сосудистая патология, нарушение работы органов равновесия, либо болезни ЦНС и патологии мозга.Самая большая проблема с головокружением и нарушением равновесия состоит в том, что как бы не был сильно выражен эпизод головокружения, человек не считает это чем-то смертельным и лечиться не идет. Но есть риск падения, и в результате человек получит травму несовместимую с жизнью.К числу более серьезных поражений, сопровождающихся изменениями походки, относятся: боковой амиотрофический склероз (болезнь Лу Герига), множественный склероз, мышечная дистрофия и болезнь Паркинсона.На изменение чувствительности в ногах также может повлиять развитие диабета. Многие люди, страдающие заболеванием, утрачивают способность определять положение ног по отношению к полу.