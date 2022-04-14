Высокий уровень холестерина: омега-3 могут стать «лекарством» для сердца

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Получение достаточного количества омега-3 может нанести решающий удар по высокому уровню холестерина и связанным с ним проблемам, допускают медики.Высокий уровень холестерина означает, что в крови человека содержится высокая концентрация жировых компонентов, а кровеносные сосуды подвергаются риску атеросклероза из-за жесткого налета и бляшек на их внутренних стенках. Во многих случаях проблему повышенного холестерина помогает решить изменение образа жизни, подразумевающее внедрение большего количества полезных привычек. В том числе для оздоровления сосудов и сердца, для которого высокий холестерин представляет вполне реальную угрозу, специалисты рекомендуют употреблять в достаточном количестве полиненасыщенные жирные кислоты омега-3.«Ненасыщенные жиры из группы омега-3 необходимы нам для поддержания здоровья, особенно сердечного. Было проведено множество исследований, которые показывают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием омега-3 помогает предотвратить сердечные приступы и инсульты», - об этом сообщили специалисты из Heart UK.Эксперты поясняют, что существуют разные типы омега-3, которые содержатся в разных продуктах. Говоря о наиболее важных, они выделяют две ключевые группы.ALA (альфа-линоленовая кислота) – необходима для хорошего здоровья, при этом организм не может вырабатывать ее самостоятельно, он получает вещество из растительных масел, орехов и семечек.EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота) – эти разновидности омега-3 жиров нужны для здорового сердца и кровообращения. Организм способен производить некоторые из них только в небольшом количестве, их главным поставщиком для него является рыба: лосось, сельдь, сардины, скумбрия.По данным Клинки Майо, омега-3 жирные кислоты EPA и DHA могут быть своеобразным «лекарством» для сердца – они особенно эффективно защищают сердечно-сосудистую систему от болезней. В частности, их употребление помогает снижать уровень триглицеридов, улучшает кровообращение, предотвращает образование тромбов, снижает кровяное давление, поддерживать стабильный ритм сердца. Данные эффекты обеспечиваются увеличением в крови содержания так называемого «хорошего» холестерина ЛПВП, который действует как чистильщик сосудов, соединяясь с «плохим» холестерином ЛПНП и способствуя его выведению.Поможет ли рыбий жир? Ученые считают, что получать полезные омега-3 жирные кислоты правильнее всего из пищи. Что касается добавок с рыбьим жиром, то их употребление должно строго контролироваться – при неправильном приеме, употреблении в слишком большом количестве такие добавки способны увеличивать риск пищеварительных и кожных расстройств, кровотечения и связанного с ним инсульта.