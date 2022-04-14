Учёные рассказали, влияет ли музыка на самочувствие и здоровье

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В своем последнем исследовании доктор Мэтт Маккрари со своими коллегами показали, что постоянное занятие музыкой оказывает настоящее, заметное положительное влияние на общее состояние здоровья человека. Музыка может улучшить самочувствие и здоровье.Исследование показало, что жанр музыки не имеет никакого значения. Прослушивание понравившейся музыки способствует улучшению настроения и уменьшению уровня беспокойства.Доктор Мэтт Маккрари рассказал, что прослушивание музыки, игра на инструментах, пение и прочее взаимодействие с музыкой вызывает эмоциональную реакцию, которая несёт и физический отклик.По словам специалиста, физиологические последствия подобной эмоциональной реакции заключаются в широкой активации различных областей мозга и активации вегетативной нервной системы.Интересным оказалось то, что взаимодействие с музыкой вызывает активацию вегетативной системы, которая аналогична активации при физических нагрузках. Однако доктор Маккрари говорит, что величина этих реакций на музыку имеет меньшую амплитуду по сравнению с физическими упражнениями. Положительное влияние музыки составляет половину влияние физических нагрузок на здоровье.Также специалисты отмечают, что влияние музыки ощутимо и заметно. Его воздействие на здоровье поддается клинической оценке, имеет статистическую и клиническую значимость. На данный момент специалисты работают над созданием системы, которая позволит с высокой точностью определить воздействие музыки на человека и его здоровье.