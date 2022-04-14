2 упражнения от упрямого жира на животе

Вас беспокоят лишние килограммы особенно в области живота? Хотите иметь стройную и красивую талию? Достаточно регулярно выполнять два простых упражнения и положительный результат не заставит себя ждать.2 упражнения от упрямого жира на животеЭти упражнения разработаны Сэнфордом Беннеттом и подробно описаны в его книге. Методика показала высокую эффективность даже при объемных жировых отложениях, главное – заниматься систематически и без перерывов. Наиболее удобная поза для занятий – лежа на кровати.Как убрать тучный животСделать это можно с помощью двух упражнений:1. Мышцы живота нужно максимально напрячь – надавите на живот ладонями и вращающими движениями отодвигайте лишний жир в сторону (вперед и назад). Руки при этом не должны соскальзывать, старайтесь, чтобы они были плотно прижаты к телу, иначе добиться желаемого эффекта не удастся.2. Это упражнение выполняется по иному принципу – сожмите кулаки и быстро ударяйте ними о живот, при этом напрягая и расслабляя мышцы брюшной полости.2 упражнения от упрямого жира на животеЕсли вам сложно заниматься в положении лежа, тогда занимайтесь сидя либо стоя. Важно, чтобы позвоночник при выполнении гимнастики был ровным.Также следите за техникой – в первом упражнении прижимайте руки к животу максимально плотно, а во втором следите за напряжением и расслаблением мышц.