Россиянам назвали признаки "глютенового лица"

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Косметолог Алексей Парамонов рассказал россиянам, как проявляется на коже непереносимость глютена, и назвал пять опасных болезней, вызываемых ею. Его слова приводит Пятый канал.Среди признаков непереносимости глютена специалист назвал одутловатость лица, красные опухшие щеки, прыщи и мелкие высыпания в зоне подбородка, пигментные пятна. Парамонов напомнил, что это заболевание негативно сказывается на работе других органов, в том числе вызывает развитие патологий тонкого кишечника.Также косметолог заявил, что непереносимость глютена опасна тем, что существенно повышает риск развития рака и патологий беременности. В сложных случаях, по его словам, она может спровоцировать ломкость костей и бесплодие.