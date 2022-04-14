Материнское ожирение связали с детской астмой

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Большие объёмы лишнего веса могут косвенно провоцировать астму, как показало исследование ученых из японского Университета Цукуба. Они установили, что у мам с ожирением чаще рождаются дети с этим расстройством респираторной системы.Имеющие лишний вес ещё до зачатия женщины значительно чаще впоследствии производят на свет детей, страдающих от астмы. Наличие ожирения до зачатия повышало риск рождения ребёнка с астмой на 28%, как установили японские ученые. Женщины с лишним весом на 17% чаще имели детей с астмой, диагностированной ещё до трёхлетнего возраста, по сравнению с их ровесницами, имеющими здоровый вес.Точная причина этой связи не установлена, но некоторые эксперты предполагают, что лишний вес приводит к производству в женском организме большего количества гормона лептина, который повышает чувствительность дыхательных путей ещё не рождённого ребёнка. Полученные результаты очень важны, поскольку астма - это пожизненное расстройства, снижающее качество всей жизни. По статистике, астма отмечается приблизительно у 8-9% всех молодых людей.В исследовании приняли участие более 67 000 женщин. Их вес до беременности оценивался по информации из медицинских записей, либо посредством опросов. Приблизительно 7% женщин до зачатия имели лишний вес, около 2% - клиническое ожирение.