Названы продукты для продления молодости кожи

Клинический диетолог Рупали Датте в интервью для Food NDVT рассказала, как с помощью питания продлить молодость кожи. Она назвала ряд продуктов, которые влияют на выработку коллагена и посоветовала изменить рацион, чтобы сохранить красоту на долгие годы.Эксперт отмечает, что по мере того, как человек становится старше, все процессы в организме начинают замедляться, что также влияет на выработку коллагена — необходимого для красоты кожи белка.«Коллаген — это важный белок, который используется для создания соединительной ткани, которая, в свою очередь, удерживает вместе все другие ткани. Коллаген присутствует в костях, суставах, крови, мышцах и хрящах. Это самый важный белок для здоровой кожи, так как он придает ей эластичность и силу», — отмечает Рупали Датте.