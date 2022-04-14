Названы продукты для продления молодости кожи
Эксперт отмечает, что по мере того, как человек становится старше, все процессы в организме начинают замедляться, что также влияет на выработку коллагена — необходимого для красоты кожи белка.
«Коллаген — это важный белок, который используется для создания соединительной ткани, которая, в свою очередь, удерживает вместе все другие ткани. Коллаген присутствует в костях, суставах, крови, мышцах и хрящах. Это самый важный белок для здоровой кожи, так как он придает ей эластичность и силу», — отмечает Рупали Датте.
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