Риск миоперирикардита после прививки от ковида низок

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что общий риск развития миоперирикардита после вакцинации от коронавируса крайне низок. Он составляет 18 случаев на миллион доз.Американские учёные установили, каков риск развития миоперирикардита после вакцинации от COVID-19. Миоперирикардитом называют сочетание миокардита и перикардита, то есть воспаление и перикарда, и сердечной мышцы. Это угрожающее жизни заболевание, требующее сложного лечения. Однако вероятность его развития после получения прививки от COVID-19 составляет 18 случаев на миллион доз, это вполне сопоставимо с риском после получения других прививок, или даже ниже этой опасности.Исследователи изучили международные базы данных, проанализировав результаты 400 млн вакцинаций, выявляя количество случаев миоперикардита и других заболеваний вроде гриппа и оспы. Не было обнаружено статистически значимой разницы между заболеваемостью миоперикардитом после вакцинации от коронавируса и других прививок. В первом случае количество заболеваний составляло 18 на миллион доз, а во втором - 56 случаев на миллион.Таким образом исследование наглядно показало, что общая вероятность миоперикардита после прививки от ковида не отличается от этого показателя при других одобренных вакцинах от прочих заболеваний. Следовательно, при принятии решения о вакцинации необходимо удостовериться в том, что риск заражения коронавирусом у этого человека заметно выше, чем вероятность стать жертвой миоперирикардита.