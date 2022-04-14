9 продуктов, употребление которых приводит к гормональному дисбалансу

Как известно, для поддержания хорошего здоровья необходима здоровая диета. Мы также знаем, что чашка крепкого кофе с кусочком торта не принесут особой пользы нашему организму.Как известно, для поддержания хорошего здоровья необходима здоровая диета.Мы также знаем, что чашка крепкого кофе с кусочком торта не принесут особой пользы нашему организму.9 продуктов, которые приводят к гормональному дисбалансуВ этой статье хотим обратить ваше внимание на те несколько продуктов, которые вносят хаос в наш гормональный баланс, и от которых (для восстановления и сохранения гормонального баланса) нам надо было бы отказаться еще вчера.1. АлкогольБольшинство из нас используют алкоголь, чтобы расслабиться. Но вечерний бокал вина (или три!) скорее навредят, чем принесут пользу. Употребление алкоголя ведет к перепадам настроения, головным болям и увеличению тревожности и нервозности.Если женщина употребляет более 3-х бокалов вина в неделю, уровень ЭСТРОГЕНА в ее организме значительно поднимается , что замедляет метаболизм. У мужчин же поднимается уровень КОРТИЗОЛА, который держится на том же высоком уровне до 24 часов. Итак, скажите “до свидания” вечернему бокалу вина и тогда вы расстанитесь с перепадами настроения, головными болями и… отложениями жира на животе.2. СахарПростые углеводы поднимают уровень КОРТИЗОЛА – основного гормона стресса. Что это значит? Это значит, что в организме замедляется метаболизм, нарушается сон, уменьшается сексуальное влечение. Мой совет- следуйте диете, в которой отсутствуют белые продукты (сахар, мука) для сохранения хорошего настроения, трезвого ума и здорового тела.3. Заменители сахараВсе, что делают заменители сахара-вносят хаос в наш гормональный баланс. Сахарозаменитель Аспартам, который добавляется в газированные напитки, понижает уровень сератонина - нейротрансмиттера, который отвечает за хорошее настроение, сон и аппетит.Зачем же нам снижать уровень сератонина?! Нам нужен СЕРАТОНИН! По существу, наше тело реагирует на заменители сахара так же как и на сам сахар: все, что мы получаем – это кратковременный всплеск энергии. А это совсем не то, что нам нужно.Могу порекомендовать стивию, как хорошую альтернативу сахару. СТИВИЯ (Stivia) - натуральный продукт, производимый из растений и не вызывающий колебаний уровня САХАРА в крови. Вы правильно поняли: я рекомендую не употреблять ни сахара, ни его заменителей.4. ГлютенГлютен — это белок, который содержится в пшенице, ячмене, ржи и овсе. Глютен является причиной многих проблем со здоровьем, в частности воспаления слизистой тонкой кишки, нарушения пищеварения, аллергии. Если после перехода на диету “gluten free“ вы будете чувствовать себя лучше, чем до того, то, возможно, у вас непереносимость глютена. Рекомендую попробовать, чтобы убедиться как глютен может влиять на ваше здоровье.Все чаще в наших супермаркетах появляются продукты, не содержащие глютена. Не думайте, что это новомодная штучка. За этим стоят серьезные научные исследования. Исключение из вашей диеты продуктов,содержащих глютен, значительно поможет работе вашей щитовидной железы.5. КофеинТо, что я сейчас скажу, звучит как заезженная пластинка, и все же: употребление кофеина вредно для вашего здоровья. Даже его небольшое количество , содержащееся во всех (!) газированных напитках и кофе, повышает уровень КОРТИЗОЛА и уровень резистентности к ИНСУЛИНУ.Употребление кофеина понижает прогестерон у женщин, что приводит к болезненным месячным. Многие из вас думают, что несколько чашек кофе в течение дня просто необходимы для плодотворной работы, но попробуйте хотя бы сократить количество потребляемого кофе. Если вы тревожны, раздражительны, страдаете от бессонницы или скрипите зубами по ночам — исключите кофеин! Или хотя бы попытайтесь найти ту дозу, которая поможет сохранить вашу продуктивность, не нанося вреда здоровью.6. Продукты, подверженные технологической обработкеВы же понимаете, что прежде чем оказаться та, они были подвержены многократной технологической обработке. Я говорю про хлопья для завтрака, замороженную пиццу, пельмени и др. полуфабрикаты.Старайтесь употреблять простую, непереработанную пищу. В ней больше витаминов и микроэлементов, а также больше воды и клетчатки. Это поможет вам поддерживать метаболизм в организме и дольше не испытывать чувство голода.Когда вы покупаете продукты в магазине, спросите себя: знала моя бабушка про этот продукт? Cтала бы она это есть? Это поможет вам выбирать продукты, богатые витаминами и минералами (шпинат, кэйл, лимо ) и отказаться от продуктов с большим содержанием жира и сахара ( мороженое).Пожалуйста, не используйте продукты, расфасованные в красивые коробочки и мешочки!7. Жидкие калорииНесколько слов о заправках для салатов. Внимательно читайте этикетку с описанием ингредиетов - они могу содержать, например, дополнительные углеводы, которые вам совершенно не нужны. Поэтому лучше не пользоваться заправками из магазина, а готовить их самим.Запомните — калории надо жевать. Большинство напитков, которые мы покупаем, содержат вредные для здоровья “спрятанные калории”. Даже если на упаковке написано “натуральный сок” , вы платите больше за сахар, который там находится, чем за сок.Уж лучше съесть сам фрукт! Помимо этого, у сока высокий гликемический индекс: высокое содержание углеводов в соке вызывает резкое увеличение сахара крови - не самое лучшее для нашего организма.9. МясоНе то что бы мясо было вредно для здоровья — вредно количество мяса, которое мы употребляем. Традиционно в нашей диете преобладают красное мясо и простые (быстрые) углеводы, что вызывает повышение уровня ЭСТРОГЕНА в организме.Это происходит по двум причинам: либо из-за гормонов, содержащихся в мясе, либо по причине наличия определенного вида бактерий в пищеварительном тракте у людей, которые едят много мяса и простых углеводов.Эта “неправильная” бактерия, являясь превалирующей у мясоедов, не дает выделяемому ЭСТРОГЕНУ подвергаться химическим изменениям. Поэтому тем, кто ест много мяса, рекомендуется употреблять также орехи, фрукты и овощи с низким гликемическим индексом.9. Загрязненные пестицидами фрукты и овощиУпотребляя в пищу продукты, мы думаем об их пользе для организма, зачастую упуская из вида тот факт, что фрукты и овощи, выращенные обычным способом , содержат большое количество ядовитых пестицидов. По возможности покупайте органические продукты или начните выращивать их сами.12 самых загрязненных продуктов:яблоки, клубника, сельдерей, помидоры, виноград, нектарины (импортные), персики, картошка, шпинат, сладкий перец, огурцы, кудрявая капустаБерегите свое здоровье.