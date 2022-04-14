Почему скандинавская ходьба считается такой полезной

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Старение вызывает ассоциации с ослаблением организма, уменьшением подвижности и появлением разных недугов. Многие врачи советуют советуют людям среднего возраста заняться скандинавской ходьбой в качестве профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.Бесспорно, жизнь с течением лет не становится легче в физическом плане, но не все безнадёжно. Поддержать организм в тонусе помогут физические упражнения. В старшем возрасте не стоит заниматься атлетикой или волейболом из-за высокого риска переломов. Лучшим для поддержания физической активности специалисты называют скандинавскую ходьбу.В отличие от других видов спорта, скандинавская ходьба— это щадящий режим физической нагрузки, оказывающий общее оздоровительное влияние на организм. Этот вид спорта подходит любой возрастной категории, но особенно полезен старшему поколению, так как ходьба практически не имеет ограничений по здоровью и подойдет каждому.Лада МещеряковаТренер по скандинавской ходьбе, руководитель клуба, эксперт по здоровому досугу портала «Фотострана»Почему же скандинавская ходьба важна для людей пожилого возрастаНе занимаясь спортом, пожилые люди рискуют сильно запустить здоровье, что приведет к необратимым процессам в огранизме.Риски при недостатке физической активностиСкандинавская ходьба не только замедляет процессы старения, но и оказывает омолаживающий эффект на организм, снижает напряжение на суставы благодаря опорным инструментам (палкам для ходьбы), позволяя перераспределять уровень нагрузки в зависимости от выбранного типа шага и палок.Лада МещеряковаТренер по скандинавской ходьбе, руководитель клуба, эксперт по здоровому досугу портала «Фотострана»Что важно учесть в начале занятийЭксперты ссчитают, что полчаса скандинавской ходьбы в день помогут забыть о трудностях спортивных упражнений, подарят приятные эмоции от прогулки и легкой физической активности, а главное — окажут поддержку организму.