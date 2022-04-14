Как пищеварение связано с работой щитовидной железы
Состояние желудочно-кишечного тракта может влиять на функции щитовидной железы. Если есть нарушения работы щитовидки (например, гипотиреоз), в 99% доктор займется именно пищеварением.
ЖКТ - лучший друг щитовидной железы
Немного биологии
Органы пищеварения: желудок, кишечник, поджелудочная, печень и желчный пузырь.
В желудке осуществляется химическая и механическая обработка пищи. Это:
расщепление белков,
обработка веществ и микроэлементов (железа, витамина В12 и т.д.) для дальнейшего усвоения,
всасывание жидкости.
Из желудка пища малыми порциями переходит в двенадцатиперстную кишку, где работают ферменты поджелудочной, кишечника и желчь.
Желчь вырабатывается в печени и скапливается в желчном пузыре. Она работает в усвоении жиров.
Поджелудочная производит ферменты: трипсин для белков, липазу для жиров, амилазу для углеводов. Это обеспечивает их высвобождение из пищи.
Ферменты кишечника действуют в пристеночном пищеварении.
В результате этой работы пища превращается в аминокислоты, глицерин, жирные кислоты, глюкозу, фруктозу, витамины, которые всасываются через кишечные стенки в кровоток и лимфу с последующим участием в общем обмене.
Для обмена веществ щитовидка производит гормоны Т4 и Т3. Они состоят из аминокислоты тирозина и атомов йода. Для метаболизма йода и гормональной функции требуются и компоненты-синергисты: селен, железо, витамины А, В2, В9, В12, В8, цинк, медь, кальций.?
Все это берется из пищи. А отвечают за пищеварение органы ЖКТ. Поэтому желудочно-кишечный тракт - лучший друг щитовидной железы.
Симптомы сбоев пищеварительной функции
Ощущение тяжести после приема пищи.
Боли в желудке после еды.
Болевые ощущения в левом (правом) подреберье после приема пищи.
Вздутие живота.
Отвращение к красному мясу.
Посторонний запах изо рта.
Налет белого цвета и отпечатки зубов на языке.
Непринятие жирной пищи.
Отрыжка.
Запор/диарея.
Если вы разбираетесь с проблемой щитовидки (гипотиреозом) или стремитесь предотвратить это заболевание, имеет смысл заняться желудочно-кишечным трактом.
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