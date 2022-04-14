Как пищеварение связано с работой щитовидной железы

Каким образом функция щитовидной железы связана с ЖКТ? Для обмена веществ щитовидка вырабатывает гормоны Т4 и Т3. Они состоят из тирозина и йода. Для метаболизма йода и работы гормонов нужны селен, железо, витамины А, В2, В9, В12, В8, цинк, медь, кальций. Эти вещества и микроэлементы организм получает в процессе пищеварения.Состояние желудочно-кишечного тракта может влиять на функции щитовидной железы. Если есть нарушения работы щитовидки (например, гипотиреоз), в 99% доктор займется именно пищеварением.ЖКТ - лучший друг щитовидной железыНемного биологииОрганы пищеварения: желудок, кишечник, поджелудочная, печень и желчный пузырь.В желудке осуществляется химическая и механическая обработка пищи. Это:расщепление белков,обработка веществ и микроэлементов (железа, витамина В12 и т.д.) для дальнейшего усвоения,всасывание жидкости.Из желудка пища малыми порциями переходит в двенадцатиперстную кишку, где работают ферменты поджелудочной, кишечника и желчь.Желчь вырабатывается в печени и скапливается в желчном пузыре. Она работает в усвоении жиров.Поджелудочная производит ферменты: трипсин для белков, липазу для жиров, амилазу для углеводов. Это обеспечивает их высвобождение из пищи.Ферменты кишечника действуют в пристеночном пищеварении.В результате этой работы пища превращается в аминокислоты, глицерин, жирные кислоты, глюкозу, фруктозу, витамины, которые всасываются через кишечные стенки в кровоток и лимфу с последующим участием в общем обмене.Для обмена веществ щитовидка производит гормоны Т4 и Т3. Они состоят из аминокислоты тирозина и атомов йода. Для метаболизма йода и гормональной функции требуются и компоненты-синергисты: селен, железо, витамины А, В2, В9, В12, В8, цинк, медь, кальций.?Все это берется из пищи. А отвечают за пищеварение органы ЖКТ. Поэтому желудочно-кишечный тракт - лучший друг щитовидной железы.Симптомы сбоев пищеварительной функцииОщущение тяжести после приема пищи.Боли в желудке после еды.Болевые ощущения в левом (правом) подреберье после приема пищи.Вздутие живота.Отвращение к красному мясу.Посторонний запах изо рта.Налет белого цвета и отпечатки зубов на языке.Непринятие жирной пищи.Отрыжка.Запор/диарея.Если вы разбираетесь с проблемой щитовидки (гипотиреозом) или стремитесь предотвратить это заболевание, имеет смысл заняться желудочно-кишечным трактом.