15 правил долголетия гениального 100-летнего доктора

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Японский врач Хинохара – яркий пример активной старости. После наступления 75-летнего возраста, им было написано и опубликовано 150 книг, которые разошлись огромными тиражами. После наступления 100-летнего возраста, он продолжил заниматься лечением и читать свои лекции. Руководствуясь своим опытом, доктор занялся составлением основных правил долголетней жизни, и многие из них будут очень неожиданными.Правила Шигеаки Хинохара1. Долгожительство не зависит от расовой принадлежности, пола или других особенностей. Их объединяет только одна общая черта – отсутствие толстяков. Доктор говорил о том, что основу его питания составляет небольшое количество овощей и риса с кусочком рыбы, а дважды в неделю – 100 гр. нежирного мяса.2. Врач считал, что основная энергия получается человеком из веселья. И в пример ставил детей, которые веселясь, часто целыми днями, забывали о пище и прекрасно себя чувствовали. Поэтому вовсе не следует составлять для себя жесткие правила, диеты и графики.3. Хинохара предлагал работать всю жизнь и не выходить на пенсию, если есть такая возможность. Либо делать это как можно позже. Он утверждал, что залогом долгой и плодотворной жизни является интересная работа.4. Доктор предлагал строить далеко идущие планы, желательно на несколько лет вперед. Он считал, что в таком случае человек получает стимул прожить намного дольше, если впереди его ждут новые дела и впечатления.5. Ученый предлагал не только накапливать знания, но и щедро делиться ими. Он постоянно читал лекции, число которых превышало 150 в год, причем каждая из них длилась около полутора часов, и читал он их только стоя.15 правил долголетия гениального 100-летнего доктора6. Для хорошей работы мышц доктор советовал своим пациентам постоянно ходить пешком по лестницам и самим носить сумки.7. Часто врачи советуют пожилым пациентам делать серьезные анализы или назначают оперативное вмешательство. В таких случаях Шигеаки Хинохара предлагал уточнить у них, сделали бы они такое назначение своим родственникам. Даже самый искусный врач не может излечить все заболевания, так стоит ли доставлять еще большие страдания?8. Одним из правил долголетия врач считал составление большой цели в жизни, к которой надо стремиться. Он говорил, что если человек решил нарисовать круг, то он должен быть таким величественным, чтобы он мог продолжиться и за горизонтом. Наша жизнь должна быть малой частицей такого круга, а все остальное – за ее пределами.9. Ученый рекомендовал не заниматься ненужным накопительством, так как ничто материальное он не сможет взять с собой, когда настанет его срок.10. Он интересно говорил о боли, что это самая таинственная вещь на свете. Самым лучшим способом с ней справиться он считал отвлечение. И говорил, что стоит только заняться каким-нибудь интересным делом, как боль исчезает.11. Врач предлагал быть всегда максимально готовым к любым плохим новостям, катастрофам, несчастьям. Многие люди считали, что он сошел с ума, что совсем не нужно готовиться к таким плохим событиям в благополучном мире. Но когда случился взрыв в метро в Токио, его больница оказалась полностью готовой, чтобы принять 740 пациентов, только одного человека им не удалось спасти, а все остальные – выжили.12. Врач считал, что мы даже не представляем ту силу, что скрыта в каждом организме, и о возможностях приспособления к любым условиям. Уже в пожилом возрасте он был захвачен террористами вместе с пассажирами самолета. Четыре дня они провели прикованными наручниками к креслам в страшной жаре. Будучи медиком, он наблюдал за тем, как тело приспособилось даже к этим ужасным условиям.13. Доктор утверждал, что с помощью только научных знаний, невозможно вылечить людей, так как в основе многих заболеваний лежат психосоматические причины. Чтобы помочь им, нужно привлекать на помощь искусство.14. Он советовал всем найти себе человека, который являлся бы образцом для подражания. И по мере возможностей, его нужно постараться превзойти. У доктора Хинохара был такой идеал человека, и когда врач попадал в трудные ситуации, он спрашивал себя, как бы поступил его герой, и старался поступить также.15. Знаменитый ученый считал, что долгая жизнь – это прекрасный повод помочь другим людям. Он говорил, что до 60 лет человек должен работать для своей семьи, а затем, на благо всего общества. И сам претворял в жизнь свою идею. После того, как он вышел на пенсию, продолжал работать бесплатно по 18 часов в сутки, принимал всех пациентов без выходных.Председатель больницы Хинохара прожил 105 лет, до самой смерти он лечил пациентов и его ежедневник был заполнен планами на полгода вперед.