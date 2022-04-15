Диетолог Богданова назвала продукты, помогающие остановить выпадение волос

В некоторых случаях коррекция рациона помогает в решении такой проблемы как выпадение волос; в частности, врач-диетолог Зоя Богданова советует есть больше белка.Выпадение волос может объясняться разными причинами, в том числе это может быть следствием нехватки питательных веществ, витаминов.«Активное выпадение волос может быть признаком нехватки белка в повседневном питании, витаминов группы B, солнечного света и витамина D, а также полезных жиров, необходимых для усваивания витаминов», - заметила Богданова в своем комментарии изданию «АиФ».Рассуждая о том, какие продукты помогают остановить выпадение волос, медик посоветовала есть продукты, богатые протеином, омега-3 ненасыщенными жирными кислотами.Постная говядина.Рыба.Нежирное мясо птицы.Бобовые: чечевица, горох.Орехи, семечки.Зеленые овощи.Яйца.Творог, йогрут.Нерафинированные растительные масла.