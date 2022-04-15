Диетолог Богданова назвала продукты, помогающие остановить выпадение волос
Выпадение волос может объясняться разными причинами, в том числе это может быть следствием нехватки питательных веществ, витаминов.
«Активное выпадение волос может быть признаком нехватки белка в повседневном питании, витаминов группы B, солнечного света и витамина D, а также полезных жиров, необходимых для усваивания витаминов», - заметила Богданова в своем комментарии изданию «АиФ».
Рассуждая о том, какие продукты помогают остановить выпадение волос, медик посоветовала есть продукты, богатые протеином, омега-3 ненасыщенными жирными кислотами.
Постная говядина.
Рыба.
Нежирное мясо птицы.
Бобовые: чечевица, горох.
Орехи, семечки.
Зеленые овощи.
Яйца.
Творог, йогрут.
Нерафинированные растительные масла.
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