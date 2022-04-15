Сухофрукты могут помочь справиться с перееданием

Современный человек постоянно испытывает стресс. События, которые сейчас происходят в мире играют в повышении стресса не маловажную роль. Многие люди просто заедают свои проблемы. Диетолог Нурия Дианова рассказала, какие продукты помогут бороться с уровнем стресса и не отразятся на фигуре и здоровье.Хорошей заменой шоколад и конфетам могут послужить сухофрукты. Они обладают сладким вкусом и оставляют приятное послевкусие. Сухофрукты не содержат консервантов, насыщены клетчаткой и надолго утоляют чувство голода. Найти их можно на полках любого магазина. Однако перед покупкой следует внимательно ознакомиться с инструкцией, ведь под видом сухофруктов часто продают цукаты. Отмечается, что цукаты не помогут справиться со стрессом и не утолят ощущение голода.Чтобы избежать переедания важно соблюдать режим питания. Довольно часто из-за стресса пробуждается голод. В таком случае мозг требует насыщенной, яркой пищи вроде очень сладкого или очень соленого, или очень острого. Поэтому очень важно разобраться в причине голода, а не начать сразу его утолять. Чтобы снять сильный голод, вызванный стрессом, лучше заняться физическими упражнениями, погулять, сделать дыхательную гимнастику.