Негативные мысли о сексе портят романтические отношения

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Если партнёры считают свою интимную жизнь неизменяемой, это крайне негативно влияет на их романтические отношения. К такому выводу пришли учёные из Университета Ратгерса.Люди имеют гораздо более удовлетворительные для них сексуальные отношения с партнерами, если верят в то, что интимную жизнь можно изменять в положительную сторону со временем. Таковы краткие итоги исследования, подчеркивающего важность не только устоявшихся интимных отношений для партнеров, но и их собственных взглядов по поводу их эволюции. Сексуальной удовлетворение коррелируется с целым рядом аспектов романтических отношений, включая эмоциональную интимность и преданность.Исследователи хотели лучше разобраться с тем, как психологические установки на рост (убеждения в том, что определённые черты изменяемы, а не всегда закреплены), взаимодействуют с чувствительностью к сексуальному неприятию или со страхом получить отказ. Всё это должно влиять на удовлетворённость сексуальной жизнью. Они попросили 377 состоявших в романтических отношениях партнёров произвести полную оценку своего мышления сексуального роста.Для оценки установки на сексуальный рост добровольцы должны были рассказать, в какой степени они согласны с утверждением о том, что в настоящий момент у них имеется тот самый тип сексуального партнера, и можно ли, по его мнению, их сексуальную жизнь изменить к лучшему. Если участники считали, что их партнёр неизменяем, и его мышление зафиксировано, а не настроено на рост, то уровень сексуальной жизни у них был как правило ниже, а это негативно отражалось и на общей оценке романтических отношений.