Врач-диетолог назвал опасный для здоровья продукт, провоцирующий тяжелые болезни

Доктор медицинских наук, профессор Алексей Ковальков заявил, что наиболее опасным продуктом является сахар. Именно он приводит к болезням и смертям миллионов людей. Такое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале «А поговорить?» Ирины Шихман.«Вообще, продукт, который я бы исключил полностью для всех людей в мире — сахар. Во-первых, это продукт, который не создала природа, он получен искусственно. Химическая формула: глюкоза плюс фруктоза. Дальше, ни один продукт на Земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар. Это не только диабет, это инфаркты, инсульты, атеросклероз», — подчеркнул врач-диетолог.Он пояснил, что, когда уровень сахара в крови превышает допустимые значения, что происходит разрушение эндотелия – тонкого слоя клеток внутри сосудов. В результате появляются язвы, сначала забивается один сосуд, следом за ним соседние. Итогом становится инфаркт.Специалист подчеркнул, что сахар не является продуктом, свойственным для человека. Он появился всего около 200 лет назад, а человек развивался 2-3 миллиона лет и организм человека к сахару не приспособлен.