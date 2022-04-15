Врач-диетолог назвал опасный для здоровья продукт, провоцирующий тяжелые болезни
«Вообще, продукт, который я бы исключил полностью для всех людей в мире — сахар. Во-первых, это продукт, который не создала природа, он получен искусственно. Химическая формула: глюкоза плюс фруктоза. Дальше, ни один продукт на Земле не создал столько смертей и не привел к такому огромному количеству патологий, как сахар. Это не только диабет, это инфаркты, инсульты, атеросклероз», — подчеркнул врач-диетолог.
Он пояснил, что, когда уровень сахара в крови превышает допустимые значения, что происходит разрушение эндотелия – тонкого слоя клеток внутри сосудов. В результате появляются язвы, сначала забивается один сосуд, следом за ним соседние. Итогом становится инфаркт.
Специалист подчеркнул, что сахар не является продуктом, свойственным для человека. Он появился всего около 200 лет назад, а человек развивался 2-3 миллиона лет и организм человека к сахару не приспособлен.
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