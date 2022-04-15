Препарат от артрита помогает при выпадении волос: почему и как

Ученые из Йельской школы медицины изучили применение барицитиниба при лечении тяжелой алопеции — заболевании, которое сопровождается выпадением волос на голове и теле. Этот препарат обычно используют при лечении ревматоидного артрита.Исследователи отметили, что барицитиниб прерывает обмен сообщениями между волосяными фолликулами и иммунными клетками, которые их атакуют. Согласно результатам, у 39% участников, получавших 4-миллиграммовую дозу барицитиниба, выросло достаточно волос к 36 неделе исследования. Побочными эффектами применения стали акне, повышенный уровень креатинкиназы и липопротеинов низкой и высокой плотности. Ученые отметили, что исследования прошли три фазы клинических испытаний, но проверка безопасности продолжается. Результаты опубликованы в медицинском журнале New England Journal of Medicine. «Рамблер» узнал у трихолога, что это за препарат и как еще лечить неконтролируемое выпадение волос.Что такое очаговая алопецияОчаговая алопеция — это заболевание, волос и кожи головы, которое сопровождается образованием лысых «очагов» среди волосистой части. Очаги возникают не только на голове, но и на бороде, на груди, на руках.Причины очаговой алопецииПричиной возникновения очаговой алопеции могут быть аутоиммунные заболевания, перенесенные вирусы, бактериальные инфекции, послеоперационный период, если болезнь сопровождалась инфекцией, гормональный фактор. Точную причину установить довольно сложно: люди часто не знают, когда возник первый очаг. Если у человека есть аутоимунные заболевания, то очаговая алопеция может повторяться вновь и вновь.Может ли возникнуть алопеция после ковидаВо время ковида алопеции нет, но бывает после.Что за препарат, который помогает от алопеции?Барицитинип — это действующее вещество, не сам препарат. Он подавляет иммунитет, а потому врачи должны иметь основание, чтобы его назначить.Как лечить алопециюНа данный момент специфического лечения тяжелой алопеции нет. После легкой алопеции волосы могут вырасти вновь самостоятельно.Важно вовремя поставить диагноз. В 80% процентах случаев, если лечение было вовремя и грамотно начато, а диагноз правильно поставлен, надежда восстановить волосы есть. Часто заболевание возвращается, когда у человека снова проблемы со здоровьем.