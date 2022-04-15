Витамин К снижает риск возрастных заболеваний мозга

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Совместные исследования специалистов из США и Арабских Эмиратов показали важность витамина К для умственных способностей. Эксперимент проходил на группе пожилых лабораторных животных и длился больше года.Подопытные крысы были поделены на 2 группы. Одна из них регулярно получала добавки, с высоким содержанием витамина К. У второй, контрольной группы животных, рацион питания был без изменений. Исследование проходило в течение 17 месяцев, периодически крысам устраивали испытания. Все они были связаны с умственной деятельностью.Оказалось, что животные, которым доставался витамин К, в итоге стали намного сообразительнее. У них выросла способность к обучению и укрепилась пространственная память. Дополнительные исследования показали, что кроме этого у подопытных уменьшился уровень стресса, и снизилась вероятность нервных нарушений.Исследование предполагает, что на людей витамин К действует также и способен снизить вероятность старческой деменции и других возрастных заболеваний. Лучшие источники этого витамина – все зеленые овощи, в том числе листовые салаты. Их регулярное употребление устраняет дефицит элемента у человека, это приносит много пользы.