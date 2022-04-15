Россиянам назвали самые вредные продукты в пожилом возрасте
В связи с этим врач-диетолог Наталья Круглова, слова которой передают «Народные новости», рекомендовала часть привычных продуктов исключить из своего рациона и заменить их другой пищей.
В первую очередь необходимо максимально сократить потребление соли, сахара и сахаросодержащих продуктов.
Соусы, жирные молочные и мясные продукты, а также другая пища с насыщенными жирами тоже должна употребляться в очень ограниченном режиме.
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