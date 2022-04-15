И пектиновый компот: названы продукты, восстанавливающие психическое здоровье

Не стоит ругать себя каждый раз за желание съесть что-то вкусное в стрессовой ситуации, так вы только усугубите напряженность. Заедать негатив без вреда для здоровья возможно — главное выбрать правильные продукты.Каждый человек реагирует на стресс по-своему. И модель пищевого поведения в стрессовых ситуациях тоже бывает разная: кому-то «кусок в горло не лезет», а кто-то напротив, пытается заесть негативные эмоции.Что делать, если вы принадлежите ко второй группе? Специалисты говорят, что заедать стресс можно — просто нужно делать это с умом. Более того, некоторые продукты могут еще и помочь укрепить психическое здоровье.Почему на нервах хочется есть вредноеПо словам врача-психотерапевта Сергея Обложко, приблизительно 20-30 % людей с лишним весом заедают стресс. И вовсе не потому, что неприятные эмоции вызывают у них сильный голод. Пища не только насыщает нас, но и дарит удовольствие. Кроме того, отмечает специалист, мы нередко пытаемся есть для того, чтобы изменить свое состояние: например, расслабиться или заснуть.К большому несчастью тех, кто пытается следить за фигурой, под воздействием стресса наш мозг тянется к продуктам с высоким содержанием жира, сахара, глутамата или соли — то есть ко всему самому вредному и вкусному.Чем запить стрессМногие люди в стрессовых ситуациях начинают злоупотреблять спиртным. Однако это — довольно плохая идея, предупреждает психолог Бристольского университета Крейг Ганн. Алкоголь на время может заставить забыть о тревоге и страхах, однако потом станет только хуже. Во время похмелья наш организм страдает от физиологического стресса, причем он сравним с воздействием на человека болезни или травмы. Так что тревога на утро после алкогольной вечеринки захлестнет с новой силой.Как отмечает Обложко, для того чтобы не наедаться вредной едой и не прибегать к крепким напиткам, лучше успокаивать себя чем-то вкусным и полезным. Например, отлично подойдет пектиновый компот.- Это вещество обладает отрицательным питательным действием, оно подавляет тягу к еде, — заявил специалист в интервью радиостанции Sputnik.Рецепт пектинового компотаПектин — это природный сорбент, клетчатка, которая усиливает чувство сытости. Его очень много в жмыхе, который остается после производства фруктовых соков и пюре.Для приготовления компота можно купить готовый пектин: нужно растворить 2-3 грамма пектина в 100 мл горячей воды — и напиток готов.А можно приготовить компот так: перетереть 20-30 граммов ягод или фруктов, добавить горячей воды, 1-2 грамма подсластителя вроде стевии (или не добавлять) и 2-3 грамма пектина.Какая еда поможет психикеЭксперт в области питания и преподаватель диетологии Мэри Кейт Киз считает, что с помощью питания можно укрепить как и свое физическое, так и психическое здоровье. Дело в том, что стресс и тревога могут долго мучить человека на фоне дефицита питательных веществ и неправильного питания. Поэтому если что-то заставляет вам нервничать, стоит пересмотреть свой рацион и дополнить его продуктами, которые идут на пользу психике.Например, Киз советует есть побольше яиц: в них есть холин, который помогает нашему мозгу и улучшает память. Еще стоит обратить внимание на грибы — в них много витамина D. Кроме того, укрепить психику помогут ягоды — их эксперт считает лучшим продуктом для нервной системы.О том, какие продукты могут успокаивать, читай ЗДЕСЬ.Другие продукты, которыми можно заесть стресс без вреда для фигуры и здоровья:Травяной чай;Темный шоколад;Авокадо;Рыба;Цельнозерновые продукты;Орехи;Цитрусы;Клубника.