Физические нагрузки защищают объём мозга

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Регулярные занятия спортом сохраняют объём мозга за счёт низкого уровня инсулина и индекса массы тела. К такому выводу пришли учёные из центра Inserm во Франции.Новое исследование продемонстрировало, что физические нагрузки помогают защищать клетки мозга. Доказана роль тренировок в поддержании уровня инсулина и низкого индекса массы тела, что является ключевыми факторами в защите объёма мозг, и, как следствие, предотвращении старческого слабоумия. Результаты исследования помогут понять, как физическая активность влияет на здоровье мозга, это должно помочь в разработке стратегии предотвращения или замедления возрастной дегенерации памяти.Физически активные пожилые люди получают преимущества в деле защиты от сосудистой деменции, а это приводит к большей структурной целостности мозга. При этом взаимосвязь между физическими нагрузками и метаболизмом глюкозы в мозге не зависит от уровня инсулина или индекса массы тела. А именно снижение метаболизма глюкозы наблюдается в мозге у людей с деменцией.В исследовании приняли участие 134 человека со средним возрастом 69 лет, не имевших проблем с памятью. Они рассказывали о своей физической активности за последний год и проходили через сканирование мозга для оценки его объёма и метаболизма глюкозы. Также собиралась информация об индексе массы тела и уровнях инсулина, холестерина, артериальном давлении и других факторах.