Регулярное употребление авокадо улучшает работу мозга
Ученые решили проверить, приносит ли употребление этого фрукта пользу для работы мозга, или способствует только здоровью тела. Для этого провели исследование, в ходе которых двум группам добровольцев преклонного возраста было предложено питаться одинаковым по калорийности рационом. Но у первой группы меню включало в себя одно авокадо среднего размера ежедневно, у второй – нет.
После трех месяцев такого питания обнаружилось, что участники первой группы показали намного лучший результат в различных когнитивных испытаниях. Они лучше решали тестовые задания, которые требуют сосредоточенности и проявления внимательности.
Исследователи связывают это с большим количеством питательных веществ, улучшающих работу мозга. Кроме того, зрение людей также улучшилось из-за содержания лютеина – важного компонента для правильной работы зрительных нервов.
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