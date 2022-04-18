Назван полезный эффект от употребления теплой воды по утрам

Турецкое издание Haber7 опубликовало статью, в которой доктора рассказывают о несомненной пользе теплой воды для здоровья. Главное, по мнению врачей, пить понемногу теплой воды перед каждым приемом пищи, а также в начале дня.Вода необходима для нормального функционирования любого живого организма. Медики советуют выпивать минимум 1,5 литра чистой воды в сутки. Но если запивать водой пищу, или пить ее после завершения трапезы, вода смешивается с едой и идет совместное переваривание. Так она хуже и медленнее усваивается.Если же выпить натощак теплую воду – она сразу же всосется в кишечнике, и быстрее восстановит баланс организма. Кроме того, привычка начинать день с воды - помогает организму проснуться и скорее запустить функционирование всех органов. Завтрак через 10-15 минут после этого принесет пользу и хорошо усвоится.Если вода будет именно теплая, это во-первых, хорошо действует на желудок, не вызывая выбросов кислоты, во-вторых способствует профилактике простудных заболеваний. Недостаток воды не всегда осознается человеком. Некоторые люди просто чувствуют слабость и головокружение, не понимая, что организму просто нужно выпить стакан теплой воды.